Altos ejecutivos de empresas de EEUU responden a llamado de Boric a ser "socios" en transformaciones

La jornada de anoche marcó el primer cara a cara entre el Presidente de la República, Gabriel Boric, y las principales empresas norteamericanas, en el marco de la gira del mandatario por Los Ángeles, Estados Unidos, donde hoy participará en la primera sesión de la Cumbre de las Américas.

En la cita, en la que participaron ejecutivos de compañías como MetLife, Principal, Coca-Cola, Bank of America, Amazon y Microsoft, entre otros, el jefe de Estado hizo una invitación a los directivos a ser "socios" del país en el proceso de cambio que está llevando adelante, haciendo un llamado a confiar en Chile y continuar invirtiendo.

Tres directivos que participaron en la conversación abordaron con Diario Financiero el mensaje del Presidente de la República:

Luis Valdés, presidente del directorio del área internacional de Principal: "Participaremos en el debate previsional"

El directivo de Principal, Luis Valdés si bien celebró la visita del mandatario, dijo echar de menos un mayor análisis del proceso constituyente. "El Presidente tenía preparado un discurso. Yo diría que sorprendió bastante. Una visión bien moderna de las oportunidades que ofrece Chile a inversionistas extranjeros. Fue muy claro respecto al tipo de relación que esperaba con la inversión extranjera. Hubo bastante energía y ánimo al final".

Añadió que lo anterior se justifica en lo clave que es la inversión extranjera norteamericana en Chile, que a la fecha tiene un stock de US$ 40.000 millones. "Eso es muy significativo para el país y me imagino que la idea es que esa inversión crezca", enfatizó.

- ¿En materia de pensiones pidieron más participación en la reforma?

- A través de AmCham se van a canalizar las consultas necesarias. Tenemos que entender que aquí la inversión extranjera en áreas de servicios financieros y de pensiones es sumamente importante. Tenemos números muy grandes, entre US$ 4.500 millones y US$ 5.000 millones solo invertidos por tres compañías: Principal, Prudencial y Metlife, es una suma que es más del 10% de toda la inversión extranjera norteamericana en Chile. Me parece que de alguna manera lo solicitado por AmCham y aceptado por el Presidente me parece adecuado, el tener un canal formal de consulta.

Robert Ivanschitz, legal and corporate director para Latam de Microsoft: Colaboración y aprendizaje

El ejecutivo de Microsoft destacó la energía del mandatario en su presentación y se quedó con el ánimo de colaboración entre el mundo público y privado que instó Boric. "Resaltó mucho la palabra integración, colaboración y aprendizaje. Nos fuimos todos con la sensación de que tiene una curiosidad innata por aprender y nos pidió compartir ejemplos y situaciones en las que pudiera aprender. No se rehuyeron temas complejos, hubo preguntas sobre seguridad, inversión y sobre educación".

Sobre los temas más de avanzada, señaló que hubo compañías que consultaron sobre transformación digital. "Fue un poco de todo, lo que para una reunión de este tipo era esperable, se quedó una hora más de lo programado. Eso refuerza la importancia que le dio. Fue la primera de muchas otras reuniones".

- Y en particular Microsoft, ¿Cómo ve a Chile como destino de inversión hoy en día?

- Nosotros tenemos la inversión más grande que Microsoft haya hecho en la historia en Chile, la anunciamos hace dos años, sigue en pie y lo estamos haciendo porque existen las condiciones para hacerlo y porque va a beneficiar a chilenos y Pymes que requieren mejor calidad para desarrollar negocios. Hay un montón de cosas que se están dando en el país en temas como el plebiscito de salida, el manejo macroeconómico, la situación social y lo vemos todo eso obviamente con preocupación, pero también hemos ido escuchando mensajes honestos y transparentes y eso se aprecia.

Kathleen Barclay, past president de AmCham: Chile sigue siendo un país atractivo

"Fue un excelente reunión, se quedó más tiempo de lo programado, se interesaba en las preguntas y contestaba lo que le consultaban. Se nota que quiere inversión extranjera y con una relación constructiva. Explicó los desafíos de Chile y dijo que no tiene todas las soluciones y está trabajando en eso. Las compañías señalaron que quieren participar en buscar las soluciones. El Presidente dijo algo importante: queremos mejores estándares medioambientales y mejores estándares para trabajadores y un mejor pacto social, porque si logramos eso tendremos un mejor lugar para invertir", esa fue la síntesis que realizó Kathleen Barclay de la reunión con el mandatario chileno la tarde de este martes.

Reunión de la que también destacó el ánimo de los inversionistas para los cuales "Chile sigue siendo atractivo para la inversión". "Hay un entendimiento que las transformaciones que quiere hacer son complicadas y van a tomar tiempo. Se va a respetar institucionalidad y derechos humanos y eso es compartido por las empresas". Añadió que teniendo en cuenta los riesgos que implican las transformaciones, "uno tiene que saber como manejar la incertidumbre".