Boric anticipa que Huachipato acudirá a comisión anti distorsiones por crisis del acero y afirma que “esto tiene que ver con exceso de oferta de empresas chinas”

En medio de su visita a Concepción, en la región del Biobío, el Presidente Gabriel Boric se refirió a la compleja situación financiera que afecta a Siderúrgica Huachipato.

Junto con manifestar que el Gobierno está preocupado por el tema, adelantó que Grupo CAP acudirá a la comisión anti-distorsiones para que analice un posible dumping de las firmas chinas.

El mandatario, luego reunirse con algunos sindicatos de trabajadores de la firma, señaló que “Huachipato y toda la industria es muy importante para la Región del Biobío, y por lo tanto, para Chile. Es importante no solo por los empleos de calidad, que genera más de 20 mil empleos directos e indirectos, y además genera encadenamientos productivos que son virtuosos para la economía regional”.

Explicó que “somos esencialmente un país minero, y la minería tiene como uno de sus insumos claves el acero, y por tanto, creemos que no podemos prescindir de esto. yYdesde el punto de vista de servidumbre logística, para el Gobierno es importante que exista la industria siderúrgica”.

Afirmó que “sabemos las amenazas a las que se ha visto enfrentada CAP en particular y por eso mandaté al ministro (de Economía) Nicolás Grau que viniera a Huachipato, estuvo acá hace poco, tenemos un equipo de trabajo con la empresa para poder resolver esta situación, no todo depende de nosotros. Esto tiene que ver también con un exceso de oferta por parte de industrias chinas, que ha bajado los precios y dificultado la competitividad justamente de nuestra industria, y por tanto, hay materias de corto y largo plazo que se están conversando ahí”.

El mandatario anticipó que “la empresa va a hacer una solicitud a la comisión anti-distorsión por posible dumping, y esa es una comisión que preside el fiscal nacional económico. En esto tenemos que ser cuidadosos porque acá por ley no pueden emitir una resolución antes de 60 días”.

Pero Boric reafirmó que “sepan que estamos preocupados de este tema, recibí la carta de los sindicatos, estuve reunido con ellos y el ministro Grau está muy arriba del tema. Y le encargo también al seremi de Economía que se preocupe y mantenga continuidad en el diálogo con los sindicatos porque queremos que esto se mantenga y no caiga”.

Proceso constitucional

El mandatario también fue consultado por la postura del Gobierno de cara al plebiscito constitucional de diciembre, limitándose a indicar que “lo que nos corresponde es garantizar el éxito del proceso, de informar la propuesta y hacer valer los periodos de campaña, para que el pueblo se pueda expresar de manera informada”.

Luego, la autoridad reconoció que “tengo preocupación, porque veo que se cometieron los mismos errores del proceso anterior, el aprendizaje no fue tal, no hubo propuesta ni de cerca de ser de consenso, se impuso una mayoría circunstancial del consejo, tal como la vez anterior”.

Boric planteó que “lo que hemos aprendido es que las mayorías no pueden ser solo circunstanciales, pero que no les quepa duda que vamos a hacer los esfuerzos para que el pueblo se pronuncie de manera informada”, a lo que agregó que “quienes busquen antagonizar con el Gobierno no lo van a lograr. Lo que nos interesa es tener reglas que los representen a todos y en eso vamos a estar trabajando”, concluyó.