Caso Convenios: Boric respalda al ministro Montes y afirma que “los responsables tendrán que pagar, acá no se protege a nadie"

El Presidente de la República, Gabriel Boric, salió a respaldar nuevamente la labor del ministro de Vivienda, Carlos Montes, en medio de las investigaciones de los casos convenios, afirmando que los responsables de las irregularidades tendrán que ser juzgados y que el Gobierno no protege a nadie.

En medio de una actividad en la Región de Los Ríos, el mandatario señaló que “quiero reconocer la tremenda pega que en medio de las dificultades que le ha tocado enfrentar está realizando el ministro Carlos Montes con el programa de emergencia habitacional”.

Prosiguió indicando que “evidentemente en esto uno no puede esconder la basura debajo de la alfombra. Los problemas vinculados al caso convenios, donde un grupo de gente quiso aprovecharse de los recursos de todos los chilenos han generado problemas, pero eso no nos puede detener en el empuje de seguir construyendo viviendas”.

Boric enfatizó que "todos los casos que existan de desfalco, corrupción o mal uso de los recursos públicos tienen que ser enfrentados, juzgados y no escondidos y eso lo digo con claridad”.

Planteó que “por eso me alegro que el mismo ministro Montes haya realizado denuncias que hoy están llevando a aclarar qué es lo que ha pasado en el Ministerio de Vivienda, para que toda la verdad salga a la luz y los responsables tengan que pagar como corresponde, acá no se protege a nadie”.

Montes en La Moneda

En tanto, en Santiago el ministro Montes se reunió con la ministra vocera, Camila Vallejo, y posteriormente con el subsecretario del Interior, Manuel Monsalve, en el Palacio de La Moneda, según indicó para coordinar diversos temas.

Lo anterior se produce justo el día después de conocerse que solicitó la renuncia al exjefe del Departamento de Asentamientos Precarios del Ministerio de Vivienda, Ricardo Trincado, quien habría respondido al informe que envió el exseremi de Vivienda de Antofagasta y uno de los principales apuntados en el caso convenios, Carlos Contreras, sin informar al ministro Montes.

Explicó que la solicitud de renuncia “tiene que ver con la reorganización de los equipos de trabajo, es una persona que yo conozco, persona a la que le tengo gran aprecio, es un gran profesional. Sin embargo, en esta función, que es coordinar el sistema de campamentos que estamos reorganizando el cómo trabajar en los campamentos, creíamos que era el momento de hacer eso”.

Reiteró que seguirá en el cargo y no piensa en renunciar. “Tengo una misión que me ha entregado el Presidente y voy a trabajar por esa misión, esa es la tarea” en alusión al plan de emergencia habitacional; aunque reconoció que todo lo vivido por el caso convenios ha sido un gran desgaste.

“Sin duda yo no estaba preparado para esto, tengo que aprender cosas que no había vivido y uno tiene que asumir las responsabilidades. Lo que más me preocupa y mueve es el tema de las familias que no tienen viviendas y mientras el Presidente quiera que aporte voy a trabajar en eso”, concluyó.