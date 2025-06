La Moneda emplaza a eléctricas ad portas de nuevo frente de mal tiempo: "La lluvia y el viento no son caso fortuito"

La Moneda salió al paso de los pronósticos de un frente de mal tiempo por cinco días que afectará gran parte de la zona centro sur desde este jueves, y emplazó a las empresas eléctricas a tomar las medidas para evitar cortes de suministro.

Luego del comité político de este lunes en La Moneda, la ministra vocera de Gobierno (s), Aisén Etcheverry, informó que el martes sesionará una mesa técnica en el Servicio Nacional de Prevención y Respuesta ante Desastres (Senapred) para coordinar acciones por el sistema frontal que se aproxima.

Pero también apuntó a las empresas de electricidad para evitar situaciones como las vividas durante este año, cuando la más reciente producto de una “falla técnica” generó un corte masivo el martes 25 de febrero en gran parte de Chile, que provocó trastornos en el transporte público y varias regiones, donde la electricidad tardó en llegar, en algunos casos, más de 24 horas.

Para evitar ese tipo de situaciones, Etcheverry indicó que no basta con acciones preventivas del Gobierno o de los ciudadanos: “También es importante lo que ocurre en las empresas eléctricas que tienen un rol fundamental que jugar en este período”.

Afirmó que “pagamos cuentas de la luz, los chilenos pagamos por mantención continua del suministro eléctrico y esto es una obligación que tienen las empresas eléctricas de mantener y desplegar todos los esfuerzos para que este suministro sea ininterrumpido y eso considera podas, reparaciones y cuadrillas”.

Enfatizó que “en ese sentido, el llamado a las empresas es a redoblar los esfuerzos, porque todos sabemos que la lluvia y el viento no son caso fortuito, sabemos con anticipación que esto va a ocurrir, así que el llamado es a tomar las acciones preventivas para evitar los cortes de luz y afectación del servicio y no esperar a las fiscalizaciones posteriores con las multas que no viene a resolver si no a sancionar estas situaciones”.

La también titular de Ciencia anunció que como Gobierno, a través del Ministerio de Energía, van a estar desplegados haciendo todas las fiscalizaciones necesarias.