Tohá anuncia que el gobierno conformará una instancia para definir destino del TPP-11 y que se priorzará trámite de la reforma tributaria

La ministra del Interior, Carolina Tohá, afirmó que la reforma tributaria “es la llave” para materializar los derechos sociales que impulsa la actual administración, y que por tal motivo avanzará en el Congreso con dicha reforma.

Asimismo, anunció que se creará una instancia para que el Gobierno tome una postura frente a la votación del TPP-11, que cumple ya un año de espera en el Senado.

Tohá, asumiendo de inmediato su rol de jefa de gabinete, fue la encargada de anunciar los resultados del consejo que encabezó el presidente Gabriel Boric, para dar inicio al llamado segundo tiempo de la actual administración, luego del revés sufrido en el plebiscito constitucional.

“La etapa del cambio de gabinete ha quedó atrás, estamos en la etapa de poner en marcha este nuevo gabinete, los pasos a seguir y cómo avanzar en los compromisos que tenemos con el país”, dijo la exalcaldesa de Santiago.

Consultada sobre si hay espacio para avanzar en la ratificación del TPP-11 en este nuevo impulso del gobierno, anunció que “llegó el momento de poner en el horizonte que esto próximamente va a llegar a la Sala del Senado, entonces se va a constituir próximamente una instancia de trabajo, que el gobierno está afinando cómo va a ser para ver las decisiones, recoger opiniones e inquietudes que hay; y llegar con una postura clara cuando sea esa votación. Esperamos que eso suceda de manera muy próxima”.

Explicó que “en los próximos meses será la presentación de la reforma de pensiones” y que si bien aún no hay una fecha clara, el proyecto está “bien avanzado, sabemos lo importante que es, pero hay una que ya está presentada: la reforma tributaria, que está para su etapa de votación”.

Llamó a todos los sectores a aprobarla, indicando que “la reforma tributaria, que es la llave para lograr más justicia en el país, tener un sistema tributario más justo donde los que tienen más paguen más, es la llave para financiar los derechos sociales”.

Planteó que “esa es una tarea que vamos a asumir en conjunto como gobierno y nuestras coaliciones, pero también vamos a invitar a los sectores de la oposición, porque quizás el gran aprendizaje de lo que ha pasado en estos días es lo necesario que dialoguemos, pero para hacer cambios”.

Afirmó que “una prueba de fuego que vamos a tener como gobierno y oposición, es lograr que haya en Chile una reforma tributaria, porque si de verdad se cree en garantizar derechos sociales, todos sabemos que eso es imposible sin una reforma tributaria”. Y agregó que “si de verdad queremos garantizar mejores pensiones, todos sabemos que eso no es posible sin cambios profundos, tenemos que acordarlos y dialogar, pero no cambiar, no es una alternativa”.

Mensaje a partidos

Cabe señalar que al inicio del consejo de gabinete el presidente Boric les señaló a sus ministros que “son momentos intensos y turbulentos los que nos toca vivir y eso hace más interesante el día a día de la política”.

Agregó que “lo primero que les quiero decir es que más allá de todos los movimientos y los cambios, hay algo que no podemos perder de vista: acá no estamos gobernando para los partidos, aquí estamos gobernado Chile”.

Lo que para algunos fue una respuesta a la molestia generada por Revolución Democrática por la salida de Miguel Crispí de la Subdere, y también por perder su cupo en el comité político luego de que Giorgio Jackson dejara la Segpres y fuera nombrado ministro de Desarrollo Social.