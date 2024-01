Boric hace llamado a la oposición y espera que la reforma de pensiones sea despachada en enero de la Cámara y "a la brevedad" del Senado

Javascript está deshabilitado en su navegador web.

Por favor, para ver correctamente este sitio,

habilite javascript.



Para ver las instrucciones para habilitar javascript

en su navegador, haga click Javascript está deshabilitado en su navegador web.Por favor, para ver correctamente este sitio,Para ver las instrucciones para habilitar javascripten su navegador, haga click aquí

El Presidente de la República, Gabriel Boric se refirió durante esta mañana al despacho de la reforma de pensiones desde la comisión de Trabajo y Seguridad Social de la Cámara de Diputados, la que ahora continuará su discusión en la comisión de Hacienda.

Desde Coquimbo y en el contexto del gabinete pro crecimiento y empleo, el mandatario hizo un llamado a llegar a acuerdo transversal entre los sectores políticos para poder sacar prontamente el proyecto.

“No me cabe ninguna duda que en enero la vamos a despachar de la Cámara de Diputados. Espero que a la brevedad también desde el Senado y podamos contar con esta reforma que le va a mejorar completamente la calidad de vida a los chilenos y chilenas”, dijo.

Además, mencionó que es “una cuestión urgente que tenemos que resolver ahora”, llamando a la oposición a sumarse. “Ya pasó el tema constitucional, está cerrada esa discusión, hoy día hay que hacerse cargo de las urgencias de la gente”.

Así, la autoridad recordó que “hoy día llegamos a un consenso con el centro político, no necesariamente alineado con el Gobierno, pero que ha tenido la buena voluntad también de llegar a un acuerdo con la fuerza del oficialismo para poder avanzar la reforma de pensiones. Acá lo que no se puede decir es que no ha habido diálogo. La reforma de pensiones la ingresamos hace diez meses. Ha habido mucho diálogo”.

Gabinete pro crecimiento y empleo

Siendo la primera vez que el gabinete sesiona fuera de la Región Metropolitana, la instancia contó con la participación de las autoridades de la cartera de Obras Públicas, Jessica López; Economía, Nicolás Grau; Minería, Aurora Williams; y Energía, Diego Pardow, además de los presidentes de la Sociedad de Fomento Fabril (Sofofa) y la Confederación de la Producción del Comercio (CPC), Rosario Navarro y Ricardo Mewes, respectivamente.

“Yo estoy convencido, convencido que Chile puede despegar al 2024. Chile va a crecer, va a volver a crecer el año 2024 y creo que podemos hacerlo por sobre las expectativas que hoy día se tienen y eso depende del trabajo coordinado que hagamos sector público y sector privado”, dijo el mandatario.

Así, mencionó que se identificaron 116 proyectos para que se materialicen en el año en la región.

“Insisto que acá vamos a tener resultados y por eso también estuvimos apretando las tuercas conversando con los Seremis. El delegado (presidencial) acá va a tener un liderazgo importante para dar seguimiento a estos proyectos y yo personalmente, junto con mi equipo y los ministros, vamos a estar muy encima para que estos proyectos vean la luz en función de la legislación vigente”, señaló.

Pensiones de gracia durante el estallido

El Presidente también se refirió a las pensiones de gracia y la decisión del Ejecutivo de revocarlas administrativamente a los condenados del estallido social.

“Hemos encontrado cerca de 50 pensiones de gracia de personas que cuentan con antecedentes penales y lo que he mandatado a los organismos correspondientes es que eso que no se tenía la vista a la hora de otorgarlas hoy día se revise”, indicó.

Agergando que se hará uso de la facultad administrativa para “el caso de y cuando identifiquemos beneficiarios que tengan antecedentes penales por delitos graves tales como homicidio, violación, porte de armas o narcotráfico, yo personalmente voy a hacer uso de la facultad administrativa para revocar esas pensiones”.