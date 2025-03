Boric recibe a los grandes empresarios en La Moneda: analizaron impulso al crecimiento, empleo y aranceles de EEUU

Una reunión que se prolongó por mas de una hora y media sostuvieron en La Moneda la directiva de la Confederación de la Producción y del Comercio (CPC), encabezada por Susana Jiménez, con el Presidente Gabriel Boric y los ministros de Hacienda, Mario Marcel, y del Trabajo, Jeannette Jara, para abordar la situación económica interna y los desafíos de la guerra comercial desatada por Estads Unidos.

Luego del encuentro en La Moneda, Jiménez señaló que se presentó a la nueva directiva gremial de la multigremial, además de se conversó de la intención de la CPC de “ser constructivos en el buen diseño de políticas públicas, poder reimpulsar la actividad económica y contarle nuestra iniciativa de motores para el crecimiento sostenible, que busca hacer propuestas concretas para dinamizar la economía”.

Detalló que se analizó la agenda legislativa y los proyectos que requieren celeridad, como el de permisos sectoriales, ambientales, concesiones marítimas y el de Monumentos Nacionales “todos necesarios para dinamizar la inversión”.

En materia internacional, indicó que conversaron lo importante de estar atentos a la evolución de los acontecimientos sobre aranceles y por sobre todo “continuar con nuestra política de apertura y diversificación del comercio internacional, a mercados como África y el Medio Oriente, que nos permitirán reducir riesgos, porque una situación de mayor tensión comercial entre nuestros principales socios y con otras economías como la nuestra, sería preocupante para el desarrollo productivo”.

En tanto, el ministro de Hacienda, Mario Marcel, informó que fue una “reunión franca y pragmática, en la necesidad de focalizarnos en aquellas cosas que tenemos que ser capaces de trabajar en conjunto, en particular en avanzar en la agenda legislativa en impulso al crecimiento, mercado del trabajo, inserción laboral de las mujeres”.

Señaló que para lo anterior “hay varios proyectos en el Congreso y entrando de lleno en un año electoral es importante que el proceso legislativo no se detenga y los proyectos importantes los aprobemos, porque el país lo necesita y no por cálculos electorales. No podemos darnos el lujo de perder un año en materia legislativa”.

Agregó que también se habló de los incentivos a la contratación y del proyecto de sala cuna.

Respecto a la tensión comercial internacional, el secretario de Estado indicó que “debemos mostrar la mayor cohesión en enfrentar las actuales condiciones externas, evaluar lo que ocurre en los mercados y el comercio exterior en que hay un nivel de incertidumbre muy grande que permea a los mercados financieros y en esto Chile debe tener una sola voz”.