Campeonato de pádel y asado familiar, los últimos momentos que el exsubsecretario Arab compartió con Piñera

“¿Cómo está, señor Arab?, venga a compartir con nosotros”. Esa, fue una de las frases que escuchó el pasado jueves el exsubsecretario del Trabajo, Fernando Arab, por parte del exmandatario.

El encuentro se dio en las cercanías del lago Ranco, donde tanto Arab como Piñera compartían con sus familias. Según cuenta la exautoridad laboral, se encontraba disfrutando junto a sus hijos cuando se encontró al exmandatario. “Me invitó a un asado, yo andaba con mis niños e insistió que fuera con ellos, fue una gran instancia”, relata Arab.

No fue la única invitación por parte del exmandatario, también lo llamó a sumarse a un campeonato de pádel que organizó la familia Piñera el viernes de esa semana, y que se estaba realizando en las canchas ubicadas en Bahía Coique, cerca de la casa del ex jefe de Estado. “Tuve la suerte que me invitaron a participar, el presidente era muy deportista, fue una muy linda jornada”, relata emocionado Arab.

El abogado laboral fue subsecretario del Trabajo en las dos administraciones de Piñera, primero entre el 17 de junio de 2013 y el 11 de marzo de 2014, y luego durante todo su segundo periodo presidencial.

“El presidente destacó especialmente por su increíble manejo en momentos complejos para nuestro país. Lo vivimos en el terremoto. También en el estallido y en la pandemia. Su sello en temas laborales creo que es una de las cosas que va, que va a perdurar y de las cuales nos vamos a acordar por muchos años, está el postnatal de seis meses, la Ley de teletrabajo, los subsidios y apoyo al empleo en plena pandemia”, destaca.

Para la exautoridad laboral, una de las características más emblemáticas del exmandatario era la forma en la que se involucraba en las decisiones. “Él no era una persona a la cual uno le iba con la alternativa y él elegía A, B o C, él participaba de la discusión de las soluciones. Preguntaba por el avance de los proyectos. Yo recuerdo muchas veces cuando salía del Congreso, después de las votaciones de los proyectos, y él me llamaba directamente y me decía ‘señor Arab, cómo nos fue?’”, relata.

Y es que si bien Arab sincera que no era del círculo cercano a Piñera, destaca que la máxima autoridad se preocupaba de construir un vínculo con los integrantes de su equipo.

“A mí sin duda me marcó, profesional y personalmente. Yo tuve la oportunidad de ser subsecretario en dos oportunidades, la primera el año 2013, cuando yo solo tenía 31 años, y el espaldarazo que el presidente me dio en ese momento, para integrar una cartera que era tremendamente importante en su primer gobierno, fue algo que no se olvida”, cuenta.

Arab, al igual que varias exautoridades, también destaca la capacidad de trabajo del exmandatario, quien lo sorprendió con sus capacidades en más de una ocasión.

“Recuerdo la primera reunión bilateral que tuve en el primer gobierno. Me tocó ir a explicarle un proyecto de ley, sobre la discusión de la ley del Multirut”, parte relatando Arab.

En el encuentro, en el cual también participó la exministra del Trabajo, Evelyn Matthei, Arab relata que expuso varios detalles del tema. Sin embargo, dice Arab, parecía que Piñera no estaba tomando atención a la exposición.

“Yo estaba exponiendo y voy avanzando el PowerPoint, y veo que el presidente va leyendo y va subrayando con su regla y su lápiz rojo, pero venía cinco láminas más atrás que yo. Entonces pensaba que me iba a preguntar aspectos que yo ya había hablado, porque claramente no me estaba escuchando”, dice. Sin embargo, una vez finalizada la exposición vino la sorpresa. “Termino de exponer y me hace tres preguntas que, no te miento, esas preguntas solo las puede hacer alguien que haya entendido el tema a la perfección y que en verdad haya escuchado lo que dije. Efectivamente estaba poniendo atención. Ahí me di cuenta que tenía una capacidad de análisis y una inteligencia espectacular”, cuenta Arab.