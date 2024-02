La cita que juntó a la ministra del Trabajo con el Chico Olmedo: la cruzada de Chile Actores para mejorar sus condiciones laborales

Javascript está deshabilitado en su navegador web.

Mejorar sus condiciones laborales, particularmente todo lo que dice relación a su jornada, es el objetivo que llevó a Chile Actores a reunirse con la ministra del Trabajo, Jeannette Jara, para abordar este tema.

En la cita, realizada el pasado 26 de enero, y en la que participó Esperanza Silva, presidenta de Chile Actores, Paula Luchsinger, Gabriel Cañas -hoy popularmente conocido como Chico Olmedo, su personaje en la teleserie Generación 98- y Rodrigo Águila, director general de la corporación, el gremio planteó la necesidad de revisar la jornada laboral a la que están expuestos de los trabajadores de este rubro.

“Nosotros pedimos esta reunión porque hemos recibido muchas consultas y peticiones de socios actores que están trabajando en lo audiovisual, porque tienen jornadas laborales de 66 horas, entonces, esto es algo que hay que revisar, más cuando el país avanza en las 40 horas”, parte comentando Silva, quien lidera la corporación de derecho privado sin fines de lucro, que vela por el respeto de los derechos de propiedad intelectual y el bienestar de los artistas intérpretes o ejecutantes audiovisuales-

Actualmente, las normas laborales que regulan a los actores son las que están consignadas en el Capítulo IV del Código del Trabajo, el cual se titula “Del Contrato De Los Trabajadores De Artes Y Espectáculos”.

En dicho capítulo, una de sus normas establece que para este grupo no aplican las reglas del artículo 22 del Código del Trabajo -el que regula las jornadas laborales-. Sin embargo, se establece que la jornada ordinaria diaria de trabajo no podrá exceder de diez horas. Esto, además de las horas extra.

“La Ley no está pensada para hacer proyectos tan largos como una telenovela, sino que está pensada más como para hacer cine, donde las jornadas de filmación son a veces cinco días seguidos en una locación. Pero para hacer telenovelas no. Acá tenemos el caso de una telenovela que duró cinco años y los equipos terminaron absolutamente sobrepasados, reventados. Y no solamente los actores, sino que también los técnicos, los iluminadores, los camarógrafos, que tienen que trabajar 66 horas a la semana”, ejemplifica Silva, relatando que los actores trabajan, en promedio, 11 horas diarias.

Esta inquietud fue recogida por el ministerio. En la cita, Jara se comprometió a instalar en marzo una mesa de carácter técnico y tripartito para abordar, en particular, el Capítulo IV del Código del Trabajo. Esta instancia estará acotada a la industria de la producción audiovisual y se convocarán a las distintas actorías pertinentes.

“Esperamos que esta mesa técnica pueda ser el puntapié inicial para mejorar las condiciones laborales de este sector, sobre todo en aquello relacionado a las jornadas laborales, así como también en otros aspectos relevantes”, señalaron desde la cartera.

Respecto a este tema, la Dirección del Trabajo también se comprometió a recopilar antecedentes.

Las expectativas

Según explica Silva, la idea es que en esta mesa se convoque a todas las personas de la industria y se dialogue bien en torno a si es necesario avanzar en modificaciones legislativas concretas. “Hay que conversar y llegar a consensos, es la única forma”, dice Silva, agregando que es una demanda que hace años tiene el gremio, pero por diversas dificultades nunca se ha potenciado su discusión.

“El actor no tiene capacidad de negociación, no tenemos sindicatos fuertes para poder negociar. El rubro tampoco está bien, está de capa caída, en la práctica hay un canal de televisión que está haciendo producción audiovisual permanentemente (...) hay actores que los contratan por jornada, los llaman en el día y los finiquitan en la tarde, entonces nadie hace nada”, cuenta la vocera.

Si bien Silva sincera que el rubro no está pasando por su mejor momento, la actriz insiste en que dicha situación no debe quitarle relevancia a la necesidad de revisar las condiciones laborales de la industria. “La situación de nosotros es crítica. La industria para nosotros está muy paralizada. Hay muy pocas las producciones que se están haciendo, y las condiciones no son las mejores. Antes teníamos tres áreas dramáticas funcionando, ahora es solo una. Y los actores y las actrices están aceptando esas condiciones porque la situación laboral es terriblemente difícil, que uno acepta cualquier cosa, pero no debe ser así”.

Con todo, al interior de la corporación se mostraron optimistas en torno al rol que pueda jugar el Ministerio del Trabajo en la mejora de sus condiciones laborales, tomando como ejemplo el diálogo que la ministra Jeannette Jara ha logrado constuir en torno a otras discusiones.

“Estoy un poco esperanzada, porque ella (Jara) tiene mucha capacidad de diálogo. Y yo creo que va a ser un elemento aportativo todo el rato, ella se ha sentado y ha puesto de acuerdo a empresarios, a Juan Sutil. Lo importante es que ya logramos instalar el tema”, acota Silva.

La corporación Chile Actores actualmente agrupa a cerca de 3.200 personas, entre ellos actores y actrices, actores de doblaje, bailarines, humoristas, entre otros.