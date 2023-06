Las grandes brechas en capacitación que arrojó sondeo de Sence entre micro y pequeñas empresas

Javascript está deshabilitado en su navegador web.

En las últimas semanas, el Ministerio del Trabajo ha convocado y conformado diversas instancias de diálogo para subir a las micro y pequeñas empresas al carro de la capacitación laboral.

Un primer paso se dio en la ley que reduce la jornada laboral a 40 horas, la cual incluyó diversas medidas de apoyo y capacitación a las empresas de este segmento, y otro fue el acuerdo que firmó la cartera con diversos gremios para avanzar en cambios concretos en esta materia.

Pero más allá de esto, ¿cuál es la situación actual de las micro y pequeñas empresas en materia de capacitación?. El Observatorio Laboral del Servicio Nacional de Capacitación y Empleo (Sence), profundizó en la materia para identificar los aspectos en los que se podrían impulsar mejoras.

De acuerdo a la Encuesta de Necesidades de Capacitación de Micro y Pequeñas empresas (Enecap), que encuestó a 2.860 empresas Mipes -representativas de un universo de 502.871 firmas a lo largo del país-, entre mayo y septiembre de 2022, el 83% de las empresas consultadas dijo estar interesadas en abrir la puerta a perfeccionamientos, ya sea a trabajadores como dueños o socios del negocio.

Sin embargo, pese a ello , solo un 28% de la muestra señaló que lo ha realizado en los últimos 12 meses, y las regiones con mayor cobertura son la Metropolitana y Aysén, con un 32% y 31%, respectivamente.

¿Qué razones dieron las empresas para no haber impulsado las capacitaciones? Las más mencionadas fueron falta de una oferta interesante y la escasez de recursos, que fueron mencionadas por el 28% de las firmas que no capacitaron; falta de tiempo en la jornada laboral (22%) y que no se requería capacitar (21%).

Con respecto a las Mipes que sí efectuaron capacitaciones, el sondeo mostró que éstas se financiaron primordialmente con recursos propios (69%) y, en una mucha menor medida, lo hicieron a través de la Franquicia tributaria de Sence (6%), programas de Sercotec (5%), Mutual de Seguridad e ISL (4%) y programas de Corfo (3%).

Los focos de interés

Al consultar por el tipo de beneficiario para la eventual capacitación, la encuesta mostró que las Mipes quieren acceder a la posibilidad de perfeccionamientos tanto para sus trabajadores como dueños, socios o representantes legales.

Las modalidad mayormente preferida son los cursos en línea, con 52% de las empresas con interés en capacitar. El esquema semipresencial y presencial, en tanto, fue mencionada por el 31% y 30% de las Mipes.

La investigación de Sence también quiso profundizar en las áreas de interés de capacitación de las Mipes, donde podían elegir hasta dos.

Aquí las áreas más señaladas fueron ventas y marketing (46% de las menciones); administración, contabilidad y gestión (43%); transformación digital (40%); y desarrollo y programación (19%).

Al hacer un zoom en las preferencias de capacitación, pero según beneficiario y modalidad, se observaron diferencias entre los dueños de Mipes y trabajadores.

En el caso de dueños y socios, estos muestran preferencias por capacitarse principalmente en las siguientes áreas: idiomas, comunicación y lenguas (88%); administración, contabilidad y gestión (87%); transformación digital (82%); y ventas y comercio exterior (81%).

En el caso de los trabajadores, las áreas de interés son más cercanas a los oficios, como transporte y logística (95%); gastronomía, hotelería y turismo (91%); mecánica (88%); y edificación, soldadura y climatización (86%).

Vínculo con el sistema

La encuesta también profundizó en el conocimiento que existe al interior de las Mipes sobre el uso de la oferta de servicios y programas públicos que tienen las empresas de este segmento.

¿La finalidad? dimensionar los desafíos que tienen dichas reparticiones enfocadas en este tema para vincularse con este segmento de empresas.

De acuerdo al sondeo, el 70% de las firmas encuestadas conoce a Sence pero no ha accedido a ninguno de sus programas y herramientas.

En el caso de las oficinas de información laboral (OMIL) -que ayudan en la formación laboral y búsqueda de nuevas oportunidades de trabajo-, el 63% de las firmas conoce este servicio, pero solo el 12% lo ha utilizado.

¿Y la Franquicia Tributaria? el 64% señaló que no la conoce y el 31% indicó que la conoce pero no la ha utilizado.

En cuanto a los subsidios al empleo, se pudo constatar que el 57% de las Mipes está enterado del subsidio al Empleo Joven, pero solo el 14% señaló utilizarlo. Con respecto al Bono al Trabajo de la Mujer, este es conocido por el 56% y utilizado por el 12% de las Mipes.

A modo de cierre, la encuesta concluyó que la falta de conocimiento sobre la oferta pública de capacitación es un elemento “que agudiza las dificultades de acceso y deja planteada la necesidad de aumentar la difusión de estos programas. Uno de los desafíos más importantes es cerrar las brechas de conocimiento que tienen las Mipes del país sobre la oferta programática disponible”.