Ministra Jara responde a David Bravo por situación del empleo en el país: “A algunas personas le gustan harto los eslogan”

No tardó en aparecer la respuesta de la ministra del Trabajo, Jeannette Jara, a las declaraciones del director del Centro de Encuestas y Estudios Longitudinales de la UC, David Bravo, quien insistió en que el país vive una emergencia laboral.

Tras participar en una nueva edición del “Congreso de Organización y Personas: urgencia laboral y futuro del trabajo” organizado por Icare, Jara se refirió a los planteamientos de Bravo, quien aseguró a Diario Financiero que “todos los indicadores muestran un mercado laboral deteriorado que aún no recupera su situación prepandemia: la tasa de ocupación, la de participación y otros”, apuntando que la agenda laboral del Ejecutivo no se hace cargo de esta problemática.

“La agenda laboral no tiene nada que ver con lo que tenemos que hacer, ni para la crisis presente ni para la que viene”, aseguró el economista.

Consultada por estas declaraciones, Jara declaró “creo que algunas personas le gustan harto los eslogan. La verdad es que lo que han demostrado los datos es que hemos recuperado 550.000 puestos de trabajo. Hemos podido recuperar los niveles de inflación, que esperamos sigan bajando y que sin duda son muy trascendentes para el impulso económico que estamos viviendo y el ajuste en el desempleo”.

Desde la perspectiva de la secretaria de Estado, se debe tener sobre la mesa que hace unos meses “el desempleo estaba en 9%, luego del 8,7% empezó a bajar sustantivamente y llevamos cuatro ediciones con la desocupación a la baja, lo cual no nos deja contentos porque sabemos que esto es un desafío permanente, pero da cuenta de la recuperación que estamos viviendo y hay que atenerse a los hechos más integralmente”.

Así, desde su perspectiva, se debe también destacar que el mercado laboral ha mostrado señales de recuperación.

“Asumimos en 2022 y aquí los efectos de la pandemia estaban en pleno desarrollo. Es importante reconocer que estamos avanzando y eso es lo que no veo en algunos. Parece que nos hemos acostumbrado a poner el foco siempre en la mala noticia, más que en lo que logramos avanzar”, dijo, agregando que la recuperación del mercado laboral es un tema que mantiene “preocupado y ocupado” al gobierno.

El no de Quiñenco a la negociación ramal

Otro de los expositores que participó en el evento de Icare fue Francisco Pérez Mackenna, gerente general de Quiñenco.

Consultado por la idea del Gobierno de avanzar en una negociación multinivel, el ejecutivo se mostró alineado con la postura de la Confederación de la Producción y del Comercio (CPC).

“A mí la verdad que no me gusta la idea de la negociación por ramas, porque básicamente le entrega mucho poder a los más fuertes y deja desprotegidos a los más débiles por una parte. Y, por otra parte, porque no pone al consumidor en el centro, que es un poco el corazón de la economía que hoy día estamos empujando, que es poner siempre al consumidor en el centro del interés público".



"Y por eso que esto de la negociación por rama lo que hace es desviar un poquito el foco hacia ciertos grupos que probablemente van a tener más fuerza, pero no necesariamente van a ser los más débiles”, agregó el ejecutivo.