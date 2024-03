Reporte de Indicadores de Género 2023 pone foco en “Empresas Cero”: 33% sin gerentas de primera línea y 41,8% no tiene directoras

Javascript está deshabilitado en su navegador web.

Las mujeres representan la mitad de la sociedad chilena, pero eso no se ve reflejado en las empresas, donde cerca de un 40% de los trabajadores pertenecen a este género. Y esa proporción va bajando a medida que aumenta el cargo y la responsabilidad.



Eso es lo que muestra el “Quinto Reporte de Indicadores de Género en las Empresas en Chile 2023”, elaborado por el Ministerio de Hacienda; el Ministerio de Economía, Fomento y Turismo; la Fundación ChileMujeres; y la Organización Internacional del Trabajo (OIT).

Para elaborar la radiografía de 2023 se analizaron los principales indicadores de género que las empresas reportaron a la Comisión para el Mercado Financiero (CMF) a través de las NCG 386 y 461. Las empresas que componen la muestra son 466 de las 651 entidades inscritas en el Registro de Emisores de Valores.

Lo que se midió fue cuántas mujeres trabajadoras hay en estas empresas, cuántas gerentas de primera línea y cuántas directoras.

Según el estudio, hay 364.444 mujeres en las 466 empresas consideradas, lo que equivale a un 38,8% del total de personas trabajadoras.

En los cargos de gerencia de primera línea, de un total de 6.403 personas, solamente 1.473 son mujeres, lo que representa un 23%. Los directorios, en tanto, están compuestos por 528 mujeres, solo un 15,9% del total.

“Si nosotros tomamos estos tres indicadores, el que más avance ha tenido es el de mujeres en directorios. Y la razón de esto es que no se necesita una continuidad laboral en la empresa, sino que puedes pedirle que sea directora a una mujer que se haya dedicado incluso a una cosa completamente distinta”, explicó a DF la presidenta ejecutiva de la Fundación ChileMujeres, Francisca Jünemann.

Sin embargo, agregó que le preocupa que “en la gerencia de primera línea, que implica una continuidad y un desarrollo en las organizaciones, apenas tenemos un avance y eso te demuestra la dificultad de las mujeres de tener una carrera continua y un desarrollo ascendente”.

Francisca Jünemann, Presidenta ejecutiva de la Fundación ChileMujeres “Los dos indicadores que hay que tener para saber cómo están las empresas en Chile son el promedio y la cantidad de empresas que tienen cero mujer trabajadora, cero mujer en la gerencia de primera línea y cero mujer directora. Y ahí sí que las cifras se nos ponen bastante duras”.

Empresas Cero

Una de las novedades de este informe es que incorpora en el análisis a las firmas que no tienen a ninguna mujer en alguno de los tres niveles del estudio, lo que denomina como “Empresas Cero”.

En 2023, hubo ocho “Empresas Cero” en el nivel de personas trabajadoras. Esto significa que un 1,7% del total de empresas no contemplaron a ninguna mujer en su dotación.

Las organizaciones que no tuvieron a ninguna mujer en cargos de gerencia de primera línea fueron 154, lo que equivale a un 33% del total de las empresas.

Asimismo, existen 195 empresas que, si bien reportaron contar con directorios, informaron que no participaba ninguna mujer en ellos. Éstas representan un 41,8% del total de organizaciones analizadas y tienen, en promedio, 6,4 hombres en la mesa directiva.

“Lo que me gustaría destacar de este informe es que cuando uno habla de mujeres en la organización, en los directorios o en la gerencia de primera línea, generalmente solo se considera el promedio, pero ese es solo uno de los dos indicadores que hay que tener para realmente saber cómo están las empresas en Chile. Uno es el promedio y el otro es la cantidad de empresas que tienen cero mujer trabajadora, cero mujer en la gerencia de primera línea y cero mujer directora. Y ahí sí que las cifras se nos ponen bastante duras”, enfatizó Jünemann.

En las compañías analizadas, el promedio de mujeres en los directorios es de 15,9%, “pero no es que en promedio todas las empresas tengan 15,9% de mujeres en directorios, sino que tenemos un 41,8% de empresas que no tienen a ninguna sola mujer en los directorios”, resaltó.

Lo mismo pasa con las gerencias de primera línea. En promedio las organizaciones tienen un 23% de mujeres en esos puestos, pero un 33% de las empresas no tiene mujeres en esos cargos.

“En Fundación ChileMujeres nos importa mucho relevar las empresas que no tienen directoras ni gerentas de primera línea. Esas empresas son las que realmente se tienen que preocupar de saber qué está pasando. Es decir, ¿qué pasa que no tengo ninguna mujer directora? ¿Qué pasa con la conexión con la sociedad que está integrada por más de un 50% por mujeres, pero yo no tengo representada esa mirada con esa experiencia y esa visión propia de un género en el principal órgano de gobierno corporativo que es el directorio? ¿Y qué pasa en ese 33% de empresas que ninguna mujer ha logrado alcanzar la gerencia de primera línea? ¿Dónde están las trabas en el desarrollo de carrera en esas organizaciones?”, planteó Jünemann.

Por rubros

Los rubros que cuentan con mayor proporción de mujeres, con respecto a su dotación total, son “Otras actividades de servicios” (69,6%), “Enseñanza” (51,9%), e “Información y comunicaciones” (47%).

En contraste, existen cuatro rubros que tienen menos de un 20% de participación de mujeres. Estos son “Construcción” (12,1%), “Actividades profesionales, científicas y técnicas” (13,7%), “Explotación de minas y canteras” (13,8%), y “Actividades inmobiliarias” (20,0%).

Las “Empresas Cero” en participación de mujeres a nivel de trabajadoras, se concentran en dos rubros: “Actividades artísticas, de entretenimiento y recreativas” (seis empresas sin mujeres, las que representan un 15,0% de las empresas del rubro), y “Actividades financieras y de seguros” (dos compañías, que equivalen a un 1,1% de las firmas del sector).

El sector con mayor cantidad relativa de “Empresas Cero” a nivel de gerencias de primera línea es “Construcción”, con 18 de 24 firmas sin mujeres en este nivel (75% del total de empresas del rubro).

Brecha salarial

La muestra de empresas para medir la brecha salarial de género fue distinta, porque no todas las 466 organizaciones lo reportaron a la CMF.

En el nivel administrativo y medio, para las 292 empresas que se analizaron, las mujeres recibieron un 9,9% menos de salario que los hombres. Para el nivel ejecutivo fueron analizadas 223 empresas, obteniendo una brecha salarial de 10,8% en desmedro de las mujeres.

El informe concluye que “la inclusión de mujeres en todos los niveles de las organizaciones no solo mejora la toma de decisiones, sino que también contribuye al desempeño financiero y organizacional de las empresas (...) En la continua búsqueda de elevar el crecimiento, la productividad y generar mejores condiciones para todas las personas, es fundamental el aumento de la participación laboral femenina pero también su integración activa en todos los niveles de responsabilidad”.

Evolución de las cifras entre 2020 y 2023