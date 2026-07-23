Cifras récords en exportación de servicios: el escenario que recibe al crédito al empleo
En 2025, las exportaciones chilenas de servicios alcanzaron su cifra más alta desde que existe registro, sumando US$ 3.190 millones, con la exportación de servicios digitales marcando US$ 1.106 millones.
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Esta semana, el Congreso aprobó casi la totalidad de las medidas del plan de reconstrucción nacional impulsado por el gobierno, entre las cuales se encuentra el crédito tributario al empleo.
Este beneficio funcionará como un crédito contra el Impuesto de Primera Categoría para empresas que exporten servicios digitales, permitiendo descontar un 15% de las remuneraciones asociadas, porcentaje que aumenta a un 20% para empresas con casa matriz o sucursales fuera de la Región Metropolitana.
Esto se da en un contexto donde las exportaciones de servicios digitales (software, asesorías en tecnologías de la información, servicios cloud, análisis de datos, diseño de aplicaciones, entre otros) han experimentado un crecimiento sostenido.
Entre 2016 y 2025, los servicios digitales al exterior se triplicaron, al pasar de US$ 331 millones a US$ 1.106 millones, con una tasa de expansión promedio anual de 14,4%, según datos del Servicio Nacional de Aduanas.
En 2025, 350 empresas exportaron este tipo de servicios, liderados por el hosting de sitios web y correo electrónico (US$ 348 millones), el apoyo técnico en computación e informática vía remota (US$ 208 millones), y la asesoría en tecnologías de la información (US$ 128 millones).
"El crecimiento de las exportaciones de servicios confirma que Chile tiene todo para transformarse en un hub regional de la economía del conocimiento. (...) El crédito al empleo representa una apuesta estratégica para fortalecer un sector con enorme potencial de crecimiento, innovación y generación de empleos de calidad", señaló la subsecretaria de Relaciones Económicas Internacionales, Paula Estévez.
Los sectores como el desarrollo de software, las asesorías en tecnologías de la información o las fintech, de acuerdo con la subsecretaria, muestran que Chile también tiene importantes capacidades exportadoras en este tipo de industrias.
“(...) Tenemos no solo el desafío de exportar más, sino que de hacerlo de manera más sofisticada, con más valor agregado, fortaleciendo el desarrollo de servicios y generando capacidades en capital humano, tecnología e innovación. Este es un paso importante hacia una transformación productiva de nuestra economía”, indicó la subsecretaria Estévez.
Actualmente, las exportaciones de servicios digitales representan 35% del total de la oferta exportadora de servicios del país, con cerca del 90% de esta oferta concentrada en empresas ubicadas en la Región Metropolitana.
Crecimiento sostenido en exportación de servicios
Este crecimiento se enmarca en un contexto donde las exportaciones de servicios en general han estado creciendo de manera sostenida.
En 2025 alcanzaron los US$ 3.190 millones, cifra que representa un crecimiento de 11,2% respecto de 2024. Así, desde 2006 en adelante, estas exportaciones registran una tasa de crecimiento promedio anual cercana al 12%. Esta cifra es muy superior al 3,3% registrado por las exportaciones de bienes –las más tradicionales en Chile– en el mismo período.
Este dinamismo también se refleja en la base empresarial y en el empleo. En 2025, fueron 1.127 compañías las que registraron prestaciones de servicios al exterior y que, en su conjunto, generaron 208.726 puestos de trabajo directos y formales, equivalentes al 17% del empleo total de la industria exportadora nacional.
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