Conflicto en Gaza: el principal riesgo para la economía chilena será el alza del petróleo y su efecto sobre la inflación

Este lunes, los mercados internacionales se enfrentaron al primer día hábil en medio de la escalada de la violencia en Medio Oriente, con enfrentamientos en Israel y la Franja de Gaza. En aquella jornada, el precio del barril de petróleo Brent aumentaba casi US$ 4 a US$ 88,15, y el West Texas Intermediate (WTI) en similar magnitud a US$ 86,38, si se comparaba con la jornada del viernes.

En un ánimo de preocupación por el impacto económico, este martes,el presidente del Banco Mundial, Ajay Banga, declaraba a Reuters que el conflicto armado es “un shock económico que no necesitamos”.

¿Cómo afecta a Chile la crisis en Oriente Medio? El mayor riesgo para la economía local estaría justamente en el mercado del crudo y su efecto sobre los precios locales de la energía.

“Estas tensiones en Medio Oriente generan incertidumbre en los mercados energéticos que se esparcen en los contratos de producción de petróleo y sus derivados. Chile en este sentido está altamente expuesto al ser un importador neto”, asegura Luis Gonzales, coordinador económico en cambio climático, energía y medio ambiente de Clapes UC.

“Como economía pequeña y abierta nuestra exposición a turbulencias de tipo geopolítica siempre es alta”, añade Felipe Alarcón, economista jefe de EuroAmerica. Además del petróleo, apunta al tipo de cambio, asegurando que puede existir una “una apreciación súbita del dólar, moneda que suele ser refugio ante este tipo de situaciones”.

“El ataque a Israel da cuenta de riesgos geopolíticos que se exacerban, incrementan la volatilidad de los mercados y reducen la confianza, determinando impactos sobre el crecimiento global”, plantea Sergio Lehmann, economista jefe de BCI Estudios.

En tanto, Alejandro Fernández, gerente de Estudios de Gemines, pone paños fríos. “En la medida que el conflicto permanezca localizado y no se sumen nuevos actores (Hezbolá y/o Irán), debería estar contenido”, afirma.

Implicancias a nivel macro

Klaus Kaempfe, director de portfolio solutions en Credicorp Capital, concuerda en que el precio de los commodities es “el principal canal de transmisión entre el conflicto y Chile”. “Esto puede efectivamente retrasar en parte la convergencia inflacionaria y por lo mismo hacer que suban las tasas nominales”, explica.

"El petróleo ya ha estado alto y de mantenerse en US$ 90 podríamos tener un efecto en la inflación de octubre pero no mucho más allá de lo que ya estamos viviendo", profundiza Kaempfe.

Sobre si el conflicto bélico pone al Banco Central en una situación compleja de cara a la continuación de su ciclo bajista para la Tasa de Política Monetaria (TPM), Alarcón plantea que “por ahora no”.

“Si despega el precio del petróleo, podrían subir las tasas, pero esto podría ser contenido si en paralelo se gatilla un efecto "flight to quality", donde los papeles norteamericanos son vistos como activos de refugio, lo que podría contener una escalada de tasas. Pero pareciese que estamos lejos (aún) de ver un escenario como ese”, suma el economista.

Lehmann, por su parte, pone énfasis en que “podría verse un menor crecimiento económico, recogido especialmente por precios de metales más bajos, que reconocen algún efecto sobre el dinamismo global, y un deterioro en las expectativas”.

Sobre implicancias macro, Fernández apuesta porque en el escenario base habrá “muy pocas o ninguna”. Ahora, si el conflicto se complica, asegura que podría subir más el tipo de cambio y, en consecuencia, la inflación, mientras que el crecimiento bajaría. Y en cuanto a la posición del Banco Central, el gerente de Estudios de Gemines señala que la entidad “ya está en una situación complicada, la que, evidentemente, se complicaría más en el caso que el conflicto se amplíe”.

Respecto a la TPM, lo que podría suceder es que “bajen más lentamente, algo que, en alguna medida, debería ocurrir de todas maneras”, dice Fernández. Lehmann, en tanto, apunta que en este ámbito “no debería advertirse un cambio relevante respecto a lo que se ha planteado”. “Las tasas de largo plazo, por búsqueda de refugio, tienden a retroceder. Pero la dinámica final quedará determinada por cómo se desarrolla y cuánto tiempo se prolonga la guerra”, refuerza el economista jefe de BCI Estudios.

En el corto plazo, y en particular sobre los combustibles, Gonzales nota que los mercados han reaccionado con un alza de 6% del precio entre el viernes y hoy (martes) en el precio del petróleo Brent. “Esto implica mayores presiones al precio de las bencinas en Chile, que ya acumulan $ 113 y $ 180 pendientes de alzas. Esto se traduce en un incremento seguro el 26 de octubre y aumentan la probabilidades de un incremento en noviembre”, proyecta el economista de Clapes UC.