Documento DC pide a Hacienda incorporar nuevos mecanismos para incentivar la ejecución de inversiones en el Presupuesto 2024

Javascript está deshabilitado en su navegador web.

Por favor, para ver correctamente este sitio,

habilite javascript.



Para ver las instrucciones para habilitar javascript

en su navegador, haga click Javascript está deshabilitado en su navegador web.Por favor, para ver correctamente este sitio,Para ver las instrucciones para habilitar javascripten su navegador, haga click aquí

El proceso de trámite del Presupuesto 2024 ya está en tierra derecha, luego de que la semana pasada se dieran a conocer los detalles a través del Estado de la Hacienda Pública (EHP) y del Informe de Finanzas Públicas (IFP) ante la comisión especial mixta de Presupuesto en el Congreso.

Ya con las distintas partidas e informes sobre la mesa, los partidos políticos han comenzado a realizar su propio análisis del erario, el que registra un crecimiento de 3,5% el próximo año y ha generado un intenso debate en el Parlamento.

Uno de esos partidos es la Democracia Cristiana (DC). Un documento elaborado por la jefa de comité de senadores de la falange, Yasna Provoste, entrega la visión sobre los distintos cambios que contempla el proyecto, y también hace sus propias recomendaciones.

Siendo una de las principales solicitar al Ministerio de Hacienda incorporar mecanismos adicionales para agilizar la ejecución de la inversión pública de cara al próximo año, para así lograr que el Presupuesto sea efectivamente "reactivador", como ha postulado el Ejecutivo.

El texto recalca que la Dirección de Presupuestos (Dipres) y el Ministerio de Desarrollo Social se comprometieron a agilizar sus mecanismos de registro y autorización para "no retrasar en demasía" la implementación de los proyectos de inversión.

Aquello no obsta, dice Provoste, que Hacienda "debiera ofrecer con urgencia un mecanismo de apoyo a la preparación y ejecución de proyectos, sobre todo para que los municipios y gobiernos subnacionales con menos personal especializado puedan mostrar los frutos de este presupuesto a la gente", plantea.

Agrega que "de poco sirve" la recaudación adicional que generará el nuevo royalty a la minería "si la gente no puede ver sus frutos por falta de ejecución oportuna".

"El Estado debe actuar con agilidad y estas medidas de probidad no pueden acentuar los retrasos en la gestión de los proyectos y programas que tiene este Presupuesto", refuerza la falange.

El texto pone la lupa sobre lo que considera una serie de "retrasos" en la ejecución de recursos para inversión, en rubros como el Ministerio de Obras Públicas, el de Ciencias, el de Salud y la partida de la Corporación de Fomento a la Producción (Corfo).

"La clave es que se ejecute a tiempo, que se generen nuevos empleos, que funcione la cadena de pago y que no se repitan los casos 2023 como en el Minsal, donde hay nueve hospitales con problemas de pago a contratistas que significan una inversión de US$ 1.300 millones, 7.000 empleos y se adeudan US$ 150 millones a contratistas. En el MOP, la ejecución del subtítulo 31 (gastos en que deba incurrirse para la ejecución de estudios básicos, proyectos y programas de inversión) a agosto es sólo 40%. Eso no ayuda a la reactivación y al empleo. Tampoco se debe descuidar la cartera de proyectos licitados, para que efectivamente pongan en marcha sus palas y reactiven la construcción en 2024-2025", advierte la senadora Provoste.

Críticas a fondos para transporte y seguridad

El documento destaca las medidas de mayor control de gasto incorporados en el Presupuesto, en el contexto del caso Convenios.

"Nos parece razonable que se hayan acogido las diversas propuestas que realizamos en el debate pre-legislativo apuntando a evitar las vulnerabilidades que facilitaron el caso Democracia Viva, Pro Cultura y otros en Minvu y Gobiernos regionales. Al respecto, nos parece una buena señal que el Presupuesto 2024 tenga más concursabilidad, más transparencia y más controles, pero eso exige que se refuercen los recursos tecnológicos, organizacionales y humanos para que las Contralorías regionales tengan más control, pero sin retrasar al Estado", plantea Provoste.

Entre otro de los puntos del documento, la DC plantea la necesidad de implementar un plan de recuperación del transporte público en regiones, criticando la rebaja de 40% en el subsidio espejo para zonas distintas a la Metropolitana; de incrementar los recursos para el Plan de Reactivación Educativa ($ 31.000 millones es "la nada misma", dice el texto); resolver las "lentitudes" en la ejecución de los fondos para el plan de seguridad, sobre todo las transferencias a los organismos policiales; acelerar la "baja ejecución" de los recursos para ciencia e innovación productiva ("el programa Corfo de Desarrollo Productivo Sostenible lleva ejecutado a agosto solo 8%, el Fondo de Innovación para Competitividad solo lleva un 34% y el gasto en el Ministerio de Ciencias a agosto lleva ejecutado un 52%", plantea la falange); e incorporar un subsidio estatal para contener el alza de las tarifas eléctricas.

"Buscaremos apoyo transversal para realizar estas modificaciones porque queremos aportar a que este Presupuesto 2024 permita iniciar un camino de recuperación económica y social del país", cierra la senadora.