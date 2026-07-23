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El optimismo de LarrainVial para 2027: “Vamos a tener más consumo, inversión, demanda interna y, por ende, una mayor actividad durante el siguiente año"

El economista jefe del departamento de Estudios de la entidad, Javier Salinas, anticipó un crecimiento de 3,6% y una inversión que acelera al 7%.

Por: Amanda Santillán

Publicado: Jueves 23 de julio de 2026 a las 17:00 hrs.

Amanda Santillán LarrainVial proyecciones
<p>El optimismo de LarrainVial para 2027: “Vamos a tener más consumo, inversión, demanda interna y, por ende, una mayor actividad durante el siguiente año"</p>

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