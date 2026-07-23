El optimismo de LarrainVial para 2027: “Vamos a tener más consumo, inversión, demanda interna y, por ende, una mayor actividad durante el siguiente año"

El economista jefe del departamento de Estudios de la entidad, Javier Salinas, anticipó un crecimiento de 3,6% y una inversión que acelera al 7%.

Un crecimiento económico de 3,6% -por encima del consenso del mercado y de las propias estimaciones del Ministerio de Hacienda- es lo que LarrainVial prevé para el próximo año.

Dicho pronóstico, que implica una aceleración notoria respecto a la expansión de 1,4% que anticipan para el Producto Interno Bruto (PIB) del presente ejercicio, se sustenta en la expectativa de un escenario internacional más optimista, incluida correcciones a la baja en el precio del petróleo en el mediano plazo -esta semana volvió sobre los US$ 90 el barril-; y un panorama local impulsado por la aprobación del proyecto de reconstrucción y reactivación despachado por el Congreso el martes.

Medidas como la rebaja gradual del impuesto corporativo de 27% a 23%, la invariabilidad tributaria y la agilización de los permisos ambientales, en conjunto con próximas reformas al mercado de capitales y laboral, mejorarían los fundamentos de la confianza empresarial, explicó el economista jefe del departamento de Estudios de LarrainVial, Javier Salinas.

“Esperamos que esa mayor inversión no sea solo importación de maquinaria y equipo, sino que también tenga un componente de construcción que termine mejorando de alguna forma el mercado laboral y también ayudando al consumo. Entonces, vamos a tener más consumo, inversión, demanda interna y, por ende, una mayor actividad durante el siguiente año”, dijo.

- Usted habla de mejora de las expectativas y el resurgimiento de los “animal spirits” (animales salvajes) o confianza empresarial, lo que se traduciría directamente en más inversión. ¿En qué sectores y de qué magnitud será ese aumento?

- Si bien hemos tenido un par de años con un ciclo de inversiones en minería importante, hoy también hemos visto inversión en energía relevante, y creemos que en esta ocasión va a ser más bien transversal, que va a ser hacia todos los sectores, porque la baja de impuestos va a beneficiar a todas las compañías.

Entonces, a diferencia de lo que vimos en el pasado, que fue un poquito concentrado en algunos sectores, ahora sí, probablemente lo veamos de manera más transversal.

- ¿Veremos un boom de inversión?

- Tenemos para el siguiente año una inversión por encima de 7%, que es bastante alta.

- ¿No cambia un poco el panorama el efecto que pueda tener el recrudecimiento del conflicto en Medio Oriente?

- Nuestro escenario base es que debería terminar en los siguientes meses. Pero más que terminar, es que los mercados internalicen menor volatilidad y el precio de los combustibles bajen. De hecho, vimos que se firmó un memorándum de acuerdo entre Estados Unidos e Irán, y el mercado estuvo bastante optimista, disminuyó el precio de los combustibles. Luego hubo un poco de incertidumbre geopolítica que no se reflejó de inmediato en los precios. Más allá del conflicto, lo relevante es que está pasando con el precio del combustible.

- El lunes se informó que usted integrará el Comité Consultivo PIB No Minero Tendencial que convoca el Ministerio de Hacienda. ¿Cree que el proyecto de reconstrucción impulsará el PIB tendencial por sobre el 1,9%?

-Sin dar números, la mejora en la eficiencia tributaria, las mejores condiciones para invertir la disminución de tiempos e incertidumbre para tener los permisos, genera una base para incrementar de manera significativa el PIB tendencial. Es algo que los economistas probablemente tardemos en digerir, porque al final son variables tan cualitativas o tan microeconómicas, que es muy difícil medirlos a nivel macro. Pero sí, lo que tendríamos que estar viendo hacia los años venideros son correcciones consistentes del PIB tendencial al alza por todas estas condiciones que están mejorando (…) Las condiciones están dadas para tener un PIB tendencial significativamente más alto. Pero probablemente las mismas metodologías económicas tarden en absorber ese dato.

- ¿Cómo ve el cuadro de política monetaria, el rumbo de las tasas de interés, tanto en Chile como en Estados Unidos?

- Uno de los riesgos que apareció en el radar recientemente es esta potencial alza de tasas de interés en Estados Unidos por la Reserva Federal. Hace un par de meses todos estábamos hablando del ajuste de las tasas en Estados Unidos; y, ahora, vamos en la dirección contraria. Eso le puede poner un peso extra al tipo de cambio, que no teníamos en el radar hasta hace un par de semanas.

Dicho esto, nosotros creemos que el efecto en el tipo de cambio de los términos de intercambio, es decir, del precio del petróleo cayendo y del precio del cobre, todavía sólido, va a ser mayor que aquel del diferencial de tasas. Y si a eso le sumamos un mayor optimismo local que puede atraer inversiones, eso hará que tengamos cierta apreciación de la moneda. Creemos que todavía el tipo de cambio no ha llegado a niveles que puedan preocupar al Banco Central.

Nosotros proyectamos un recorte de la tasa de política de 25 puntos base a mediados del segundo semestre.