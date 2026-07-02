Hermann González: “Dos recortes de tasa de aquí a fin de año son compatibles con la situación cíclica de la economía”
“Este año, lamentablemente, va a terminar con un crecimiento entre 1% y 1,5%”, dijo el coordinador macroeconómico de Clapes UC en una entrevista en DF al Cierre.
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La necesidad de levantar la capacidad de crecimiento del 2% que ha mostrado en promedio la economía chilena en la última década planteó este miércoles el coordinador macroeconómico de Clapes UC, Hermann González.
En entrevista con DF al Cierre, el economista profundizó en la nueva caída que exhibió el Indicador Mensual de Actividad Económica (Imacec), ahora con una contracción de 0,9% anual en mayo.
- Juan Andrés Fontaine dijo que espera un crecimiento de 4% para el último trimestre, ¿es así de optimista?
-Veremos mejores cifras, pero por una razón bastante simple: en el segundo semestre del año pasado la economía creció solo 1,6%, o sea hay un factor de base.
La producción de Escondida fue muy alta en los primeros meses del año pasado (...), pero eso no se verá en el segundo semestre. Obviamente, el hecho de que los combustibles ya empiecen a bajar, va a generar un alivio a esa presión que tuvimos en los primeros meses del año. Esperamos que este acuerdo entre Estados Unidos e Irán se mantenga.
Y están las medidas pro inversión que está tomando el gobierno, más eventualmente la aprobación del proyecto de reconstrucción.
No sé si a fines de este año, pero sí a principios del próximo podríamos ver cifras como las que decía Juan Andrés Fontaine, más cercana al 4%. Pero este año, lamentablemente, va a terminar con un crecimiento entre 1%-1,5%.
- ¿Hasta cuándo se puede echar la culpa al gobierno anterior?
- Le queda poco tiempo a eso. Uno siempre puede atribuir que hubo cambios estructurales en la administración anterior, por ejemplo, en el mercado laboral, que van a tener efectos permanentes, el aumento de los costos laborales (...). Pero creo que políticamente, desde el punto de vista de la opinión pública, no es defendible mantener ese relato por muchos meses.
Habiendo llegado en marzo, la ciudadanía empieza a pedir resultados, independiente de quién sea el responsable y, por lo tanto, ese argumento empieza a generar un desgaste.
- ¿Cree que es el momento también de que el Banco Central apueste por una reducción de tasas de interés?
- La tasa de política monetaria que tenemos hoy no es compatible con la situación cíclica de la economía. Tenemos una tasa de interés que está en la parte alta del rango de valores neutrales, de 4,5%, con una economía que está con holguras de capacidad bien evidentes. El desempleo está muy por sobre la tasa a largo plazo, con una economía que no está creciendo; al contrario, se está contrayendo. Y, además, con un riesgo inflacionario que ha venido decayendo, dado el acuerdo de paz en Medio Oriente.
A mí me parece que hoy el riesgo es que la inflación caiga por debajo de 3% y, en ese contexto, veo espacios para recorte de la tasa de política monetaria. Me parece que uno, como ha empezado a incorporar algunos analistas, sería insuficiente. Yo creo que, al menos, dos recortes de tasa de aquí a fin de año son perfectamente compatibles con la situación cíclica de la economía.
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