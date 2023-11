Grau adelanta reforma a "permisología": tres rutas para permisos, revisores independientes, silencio positivo intermedio y potenciar ventanilla única

Javascript está deshabilitado en su navegador web.

“El proyecto está escrito, ya hay un borrador que estamos trabajando con los distintos ministerios”, afirmó el ministro de Economía, Nicolás Grau, respecto a la esperada reforma al sistema de permisos sectoriales, que busca reducir en un 30% los plazos para autorización de proyectos, la que será presentada en diciembre al congreso.

En el marco del seminario organizado por Clapes UC, denominado “Una Permisología que favorezca el crecimiento”, el ministro realizó una exposición grabada, debido a que viajó a Estados Unidos con el Presidente Gabriel Boric. Ahí, expuso los aspectos centrales de la normativa que tiene como objetivos mejorar la estandarización, eficiencia, proporcionalidad, previsibilidad e institucionalidad de los permisos para inversiones.

La regulación se dividirá en tres etapas: autorización administración y disposición; luego autorización de proyectos; y finalmente, autorización de localización y de funcionamiento.

En la primera etapa, Grau explicó que aplicará para servidumbre eléctrica y concesión de uso de bien fiscal como litio o concesiones marítimas. “Para eso las medidas son trámite de admisibilidad, mejor regulación de iteraciones, suspensión de plazos, prescindencia y el silencio positivo intermedio”.

En autorizaciones de localización, por ejemplo, se incluirán permisos para corte de bosques (Conaf) o permisos para caza o captura de especies (SAG). Para esto, anunció que se van a incluir revisores independientes. "Es decir, la posibilidad que para ciertas etapas, no para la decisión final, se puedan contratar estos revisores para que descompriman la presión de trámites y trabajo en este tipo de permisos; y mejor regulación de iteraciones entre servicios e incentivos para tramitación en tiempo y forma”.

El ministro explicó que la transformación más profunda es en las autorizaciones de proyectos y de funcionamiento, para casos como la aprobación del sitio de almacenamiento de residuos peligrosos, la autorización de sistema de agua potable o permisos de edificación.

El secretario de Estado adelantó que “es aquí en donde esperamos hacer la reducción más importante en términos de tiempo, porque hemos definido la lógica de reemplazar algunos de estos permisos por declaraciones. Esto va a implicar avanzar a un proceso de mayor autoregulación y eso implica una responsabilidad del titular y fiscalización. Vamos a tener revisores independientes e incentivos para tramitación de tiempo y forma”.

Sistema de umbrales

Otro eje del proyecto es que existirán rutas de tramitación de permisos mediante un sistema de umbrales.

“Van a existir dos umbrales. Si uno está por bajo de ese umbral, se va a ir por el track más liviano en términos de permisos, y en vez de tener que hacer un permiso al inicio y al final, va a tener que dar una declaración al inicio de la obra y una declaración para efectos de recepcionar esa obra”, explicó el titular de Economía.

En el track intermedio, agregó, “va a tener que hacer una declaración al inicio de la obra y finalmente un permiso. Y el track tres, cuando está por sobre el umbral más alto, va a funcionar como en la actualidad. Es decir, con la necesidad de llevar a cabo dos permisos” y precisó que van a existir criterios objetivos para determinar por qué track de permisos se debe tramitar cada proyecto.

Destacó el ahorro de tiempo que se espera lograr “porque tanto para proyectos grandes o pequeños la mayoría se va a ir por el track más liviano y también eso va a permitir que, con la misma cantidad de personas y capacidad que hay en los servicios, se va a poder dar responder a los permisos con mayor celeridad”.

Informó que “en la actualidad existen 178 permisos de naturaleza dual, de esos entre 85 y 105 son permisos que son umbralizables y además hay 7 a 11 que se pueden eliminar”.

Super ventanilla

Junto con todo lo anterior, el ministro señaló que “hay un conjunto de reformas a la institucionalidad y para eso se va a utilizar la plataforma Super, que es una ventanilla única de tramitación sectorial que permite dar seguimiento a los distintos permisos para un proyecto en específico”.

Señaló que dicha ventanilla ya existe pero será modernizada y potenciada. “Cuando llegamos al Gobierno había 15% de servicios en interoperabilidad, nuestro compromiso es que a final de este año tengamos el 100% de esos permisos con interoperabildiad. Hablamos de más de 150 permisos operables para darles seguimiento. Esto no requiere cambio legal. Esta ventanilla ya existía pero vamos a potenciar su rol y darle rango legal”.

Grau sostuvo que una de las características de esta ventanilla es que “en los casos en que exista el silencio positivo, se van a poder imprimir los certificados de esos silencios positivos. Eso permite al titular que pueda exigir que ese permiso se autorice”.

Asimismo, dijo que en las atribuciones de la gobernanza para la tramitación sectorial se cuentan: supervisar cumplimiento de normas de tramitación, como por ejemplo, que se cumplan los tiempos máximos; promover la coordinación entre servicios públicos; difundir reportes y estadísticas; administrar la ventanilla única digital Super; evaluar el sistema y proponer mejoras normativas; y dictar instrucciones y recomendaciones para mejorar tramitación.

Las claves de la futura normativa

- Ley marco de autorizaciones sectoriales: configuración de un sistema de tramitación sectorial, reglas mínimas de tramitación sectorial con plazos máximos, silencio positivo final e intermedio, procesos de admisibilidad y PMG, profesionales y entidades técnicas colaboradoras de la administración.

- Institucionalidad para la regulación sectorial: gobernanza del sistema de tramitación y ventanilla única de tramitación, darle rango legal.

- Modificaciones a leyes sectoriales: establecer rutas de tramitación proporcionales sin disminuir la calidad regulatoria del país.

Reacciones Sofofa y CNEP

En el seminario de Clapes UC participaron el presidente de la Comisión Nacional de Evaluación y Productividad (CNEP), Raphael Bergoeing, quien sostuvo que los cambios al sistema de permisos son necesarios y que "no se trata de desregular o reducir la regulación, sino que regular adecuadamente. No es que miremos para un lado, es para invertir más y mejor y que crezcamos más y mejor”.

Señaló que “esto no es solo sobre grandes proyectos de inversión que mueven la aguja por sí solos, sino que sobre los miles de proyectos de inversión que ocurren en una economía como la chilena”; y que esto no es solo sobre inversión, es sobre modernización del Estado.

En tanto, la presidenta de la Sofofa, Rosario Navarro, manifestó que frente al actual sistema de permisos “el dolor empírico de las empresas está en la ausencia o no cumplimiento de plazos, no hay incentivo para que eso ocurra, la falta de digitalización, la poca coordinación, no hay trazabilidad ni priorización, existe mirada técnica pero no multisectorial”.

Planteó que hay “errores que hemos cometido empresas e instituciones públicas, pero uno puede aprender de esos errores. Lo que falta es una mirada integral, se ve que hay un sentido de urgencia en lo que dice el ministro, pero no estamos inventando la rueda, hay evidencia internacional que se puede imitar”, porque “necesitamos certezas para volver a crecer”.