La deuda pública vuelve a repuntar y a septiembre ya alcanza la meta de Hacienda

Uno de los focos principales de debate en lo que va de tramitación de la Ley de Presupuestos 2024 es el nivel de endeudamiento del Fisco chileno para el próximo año.

El Ministerio de Hacienda solicitó al Congreso autorización para aumentar el nivel de deuda en hasta US$ 21.000 millones en el período, cifra que es mayor que los US$ 17.000 millones solicitados para este ejercicio. Todo esto no implica que el nivel de acreencias aumentará en dicha proporción, ya que parte del monto se destina a refinanciar deuda hoy vigente en el mercado.

Con este telón de fondo, la Dirección de Presupuestos (Dipres) actualizó las cifras más recientes del nivel de deuda bruta del Gobierno Central, que al cierre del tercer trimestre representó un 38,3% del Producto Interno Bruto (PIB).

Esto implica un salto de 1,1 punto porcentual si se compara con el segundo trimestre del actual ejercicio. Así, se ubica cerca de los máximos desde inicios de los 90 que alcanzó el endeudamiento bruto a mediados del 2022, cuando se empinó sobre el 39% del Producto.

La deuda bruta no considera el monto de activos del sector público ni las acreencias de municipalidades y empresas estatales.

Meta del Ejecutivo

El 38,3% del PIB con que cerró la deuda en septiembre ya alcanza la meta fijada para el año por Hacienda y la Dipres, que en el último Informe de Finanzas Públicas (IFP) fijó en 38,2% del tamaño de la economía.

Según Dipres, la variación de la deuda se debe a la emisión de US$ 3.000 millones en moneda extranjera realizada en julio, la que se llevó a cabo de acuerdo con el calendario de deuda previsto, recalcan.

“Lo anterior se suma a una menor estimación para el PIB al cierre de este año, lo que implica una mayor proporción de deuda bruta como porcentaje del PIB, aunque el cambio en el monto de la deuda sea sólo la emisión antes mencionada”, explican en la entidad liderada por Javiera Martínez.

Asimismo, en la repartición plantean que el resultado no modifica la estimación del cierre de la deuda bruta para el actual período.

Para el próximo año, en tanto, el Ejecutivo anticipa que el endeudamiento bruto alcanzará el 41,1% del PIB.

“La proyección de una estabilización de la deuda bruta por debajo del 45% del PIB, definido como un nivel prudente al comienzo de esta administración, se mantiene para el horizonte de proyección, lo que representa parte relevante de asegurar la sostenibilidad de las finanzas públicas”, agregan.

Pese al mayor nivel de endeudamiento, el gasto por concepto de intereses del Gobierno Central Total, acumulado al 30 de septiembre de 2023, totalizó $ 2.555.800 millones (equivalente a US$ 2.871 millones al tipo de cambio actual), lo que implicó una disminución de 1,1% real respecto a igual período del año anterior.

Según el último informe de ejecución presupuestaria de la Dipres, la baja se explica básicamente por el mayor nivel de amortizaciones realizadas durante el tercer trimestre.