Mercado anticipa que el Banco Central mantendrá la tasa en reunión de la próxima semana

De cara a que el próximo martes se realizará la Reunión de Política Monetaria el consenso es que el Banco Central mantendrá la tasa en su nivel de 4,5%. Así lo mostró la última Encuesta Operadores Financieros (EOF) del ente rector dada a conocer este jueves, en la cual el promedio del sondeo es que el tipo rector no registrará movimientos desde julio hasta los próximos 24 meses en adelante.

En cuanto a inflación, los encuestados prevén que en julio el Índice de Precios al Consumidor (IPC) aumentará 0,1% mensual para luego acelerarse a 0,3% en agosto y a 0,5% en septiembre, respectivamente.

De esta manera, la estimación promedio es que en 12 meses la inflación llegue a 3%, es decir, a la meta del Banco Central, y persista en ese punto en los próximos 12 meses.

Para el tipo de cambio, se espera que en los siguientes siete días esté a $ 930 y en 28 días a $ 920, lo que es un alza $ 10 respecto a la medición anterior.