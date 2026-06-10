Mercado aplica fuerte recorte a proyección de crecimiento de este año y modera sus perspectivas de inflación
Sondeo del Banco Central arrojó que los analistas esperan que en junio no haya variación en el Índice de Precios al Consumidor (IPC)
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El mercado redujo sus perspectivas para la inflación este año, aunque ajustó a la baja las del crecimiento.
De acuerdo a la Encuesta de Expectativas Económicas (EEE) del Banco Central, los analistas esperan que en junio no haya variación en el Índice de Precios al Consumidor (IPC). No obstante, prevén que para diciembre la inflación sea de 4,1%, lo que es una rebaja desde el 4,3% proyectado en abril.
Con todo, se espera que los precios internos vuelvan a la meta del Banco Central y se moderen a 3% en diciembre 2027.
Respecto a la actividad, la EEE arrojó que el Índice Mensual de Actividad Económica (Imacec) de mayo registrará una expansión de 0,2% y el segundo trimestre tendría un crecimiento de 0,5%.
En tanto, a diciembre de este año el sondeo estima que el Producto Interno Bruto (PIB) tenga un incremento de 1,6%, lo que refleja un ajuste a la baja desde el 2% que el mercado estimó en la encuesta anterior.
En materia de inversión, se redujo desde el 4,2% de abril a una perspectiva de 4% para finales de 2026.
En cuanto a la próxima decisión del Banco Central sobre la Tasa de Política Monetaria en su reunión de la próxima semana, el mercado prevé que no haya movimientos y se mantenga en su nivel de 4,5%. Esto se prolongaría hasta diciembre y se proyecta que en 11 meses haya un recorte hasta los 4,25%.
Para el tipo de cambio, se estima que en dos meses alcance los $ 896, se reduzca en 11 meses a $ 870 y en 23 meses a $ 860.
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