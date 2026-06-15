“No recuerdo algún ministro de Hacienda que haya usado ese tipo de lenguaje”: Marcel critica "exabrupto" de Quiroz por tono contra Boric

Marcel reaccionó a los comentarios del actual ministro de Hacienda en la entrevista que tuvo el viernes en el programa DF al Cierre de Diario Financiero.

El extitular de Hacienda Mario Marcel criticó este lunes los comentarios del actual ministro en el cargo, Jorge Quiroz, luego de que este último lanzara el viernes pasado -en entrevista con DF al Cierre-, que la administración pasada gestionó la caja fiscal “en los últimos meses como si fuera un quiosco".

Las declaraciones fueron catalogadas como “un exabrupto” por Marcel, quien aseguró –en conversación con Radio Infinita- no recordar “algún ministro de Hacienda que haya usado ese tipo de lenguaje, especialmente refiriéndose a un ex Presidente de la República”.

Asimismo explicó que le causa sorpresa “el tema del vaciamiento de los fondos soberanos, porque las estadísticas del Ministerio de Hacienda muestran que eso no es así”.

En esa línea ejemplificó que aquellos fondos soberanos, entre los que mencionó el Fondo de Estabilización Económico Social (FEES) y el Fondo de Reserva de Pensiones (FRP), crecieron “entre diciembre de 2022 y diciembre de 2025”.

Marcel destacó además que pese a las condiciones adversas con las que se dio el traspaso del exPresidente Piñera a Boric, con “un déficit de 10,6% del Producto estructural, 8% efectivo, inflación al alza”, no dedicaron esfuerzos “a criticar al gobierno anterior ni a quejarnos. Al contrario, nos abocamos a ver cómo absorbíamos todas estas cosas”.

“Nos dedicamos a tratar de resolver esos problemas, más que echarle la culpa al gobierno anterior”, cerró el ex jefe de la cartera fiscal.