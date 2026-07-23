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Operadores financieros estiman alza de 0,1% en el IPC de julio, pero anticipan aumentos mayores para agosto y septiembre

El consenso en la Encuesta de Operadores Financieros (EOF) es que el Banco Central mantendrá la tasa de interés referencial en su nivel de 4,5% en la reunión del Consejo de la próxima semana.

Por: Amanda Santillán

Publicado: Jueves 23 de julio de 2026 a las 09:35 hrs.

Banco Central Tasa de Política Monetaria inflación Amanda Santillán
<p>Operadores financieros estiman alza de 0,1% en el IPC de julio, pero anticipan aumentos mayores para agosto y septiembre</p>

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