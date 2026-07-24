Santander recorta proyección de PIB 2026 a cerca de 1%
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Un recorte en la proyección de crecimiento para el presente año realizó el área de estudios del Banco Santander. De acuerdo al informe mensual de la entidad, los “nuevos datos apuntan a una economía más cerca de expandirse 1% este año”.
“La actividad sigue débil y el mercado laboral continúa deteriorándose. El Imacec de mayo acumuló cinco caídas interanuales consecutivas, con minería y pesca como principales lastres, mientras el desempleo desestacionalizado sube a 9,2%”, expuso el reporte del área liderada por Andrés Sansone al explicar la reducción respecto al 1,5% previo.
No obstante, plantearon que las perspectivas para 2027 “siguen siendo más favorables, apoyadas por la inversión y una menor base de comparación”.
De ahí que proyectan un crecimiento de 3% para el próximo ejercicio.
El escenario base de la entidad considera que el precio del petróleo y el margen de refinación se revertirían parcialmente a medida que la oferta se normalice. Esto, sumado a un tipo de cambio más alto, presionaría al alza los precios locales, cuyo cierre de año corrigieron al alza a 4,4%.
“Los recientes temporales aumentarían el precio de las hortalizas, lo que lleva a elevar marginalmente la proyección de inflación”.
En este contexto, anticiparon una pausa prolongada en la Tasa de Política Monetaria por el resto de 2026, con el primer recorte recién hacia 2027.
Hacia adelante, esperamos una apreciación gradual del peso hasta niveles cercanos a $900 al cierre del año.
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