El fast track económico pierde apoyo en el Congreso ante falta de acuerdo en las principales comisiones

El anuncio del fast track económico que se hizo el viernes con bombos y platillos en La Moneda, sorprendió especialmente a la oposición, pero también a sectores del oficialismo y de la Democracia Cristiana, puesto que no habrían sido consultados.

De ahí que con el paso de los días el tema se ha ido enfrentando con más calma en el Congreso, al punto que algunos admiten que se ha ido “desinflando”.

Por lo pronto, en la oposición no habría piso, según comentan sus representantes, para darle vía rápida a algunos proyectos clave, como el de cumplimiento tributario que se tramita en la comisión de Hacienda y donde el sector pretende modificar de manera significativa la propuesta evacuada por la Cámara.

En cumplimiento tributario, los senadores Juan Antonio Coloma (UDI) y Luciano Cruz-Coke (Evópoli) pidieron avanzar primero en concluir el despacho en materia de seguridad, antes de poner el pie en el acelerador en los proyectos económicos. José García (RN), en tanto, propuso realizar jornadas largas y en doble tanda para avanzar más rápido en las audiencias, como se hizo en la reforma tributaria del 2014.

Por otro lado, plantean que si bien podría existir más consenso en iniciativas como las que combaten la permisología, eso no significa que los proyectos no se estudien con la profundidad que se requiere, para que sirvan a su objetivo final.

De hecho, no faltan los que señalan que “no hay tal cosa como un fast track económico” y agregan que el presidente del Senado, José García Ruminot (RN), “jamás se comprometió a un fast track” y que se seguirá haciendo el esfuerzo que se hace en todos los temas importantes que pasan por la Cámara Alta.

Los más pesimistas, en Chile Vamos, interpretan el anuncio como “una expresión de voluntad” a la que nadie podría negarse, pero aclaran que eso no significa en el sector tramitar temas de esta envergadura a toda velocidad. Una postura de la que están conscientes en el oficialismo.

Sin embargo, las miradas están puestas en el Senado, porque 15 de los 19 proyectos incluidos en la agenda económica están en alguna etapa en la Cámara Alta.

Consciente de ello, el presidente de esa Corporación intentó avanzar en una reunión de coordinación con presidentes de las comisiones que tienen en su tabla algunas de estas iniciativas, la que en principio había citado para hoy jueves.

No obstante, no fue posible concretarla, por lo que se postergó para la semana subsiguiente, de vuelta de la regional. Lo que desde el punto de vista del oficialismo da cuenta de que no hay mucho interés en imprimirle velocidad al fast track económico.

Mapeo de proyectos

El presidente de la comisión de Hacienda del Senado, Ricardo Lagos Weber (PPD), ya levantó un catastro de los proyectos en la instancia. El único que está con suma urgencia es el de cumplimiento tributario y los otros cinco solo tienen urgencia simple: bases de las transferencias a personas e instituciones privadas; acceso a la información pública; Registro de Beneficiarios Finales; Servicio de Auditoría Interna del Gobierno; y el que modifica la Ley de Responsabilidad Fiscal.

En la Cámara destacan que la mayor responsabilidad la tiene el Senado en esta materia, por lo seguirán particularmente enfocados en la agenda de seguridad que, por otra parte, se ha convertido en un tema relevante para el buen funcionamiento de la economía y la inversión, dicen.

El segundo vicepresidente de la Cámara Baja, Eric Aedo (DC), reconoce que este fast track “será, probablemente, más lento, porque se están discutiendo en las comisiones -15 de ellos en el Senado-; por lo tanto, el Gobierno le debiera poner todo el énfasis a destrabar los puntos de desencuentro” ahí.

Impuestos a fuego lento

Ayer se dio una nueva señal del menor ímpetu en la agenda económica, ya que los senadores de la comisión de Hacienda sinceraron que la tramitación del proyecto de cumplimiento tributario será más pausado de lo esperado.

Esto, en parte ya que llegaron a la secretaría 34 solicitudes de audiencias respecto al texto, las que comenzaron ayer mismo con las exposiciones de los agentes de aduanas, de la Cámara Aduanera, de las empresas de transporte express, de los funcionarios fiscales y de los trabajadores de los Tribunales Tributarios y Aduaneros (TTA).

Esta señal viene un día después de que se cayera el acuerdo entre el Gobierno y la oposición para iniciar la votación en particular del proyecto de permisos sectoriales para inversiones, en la comisión de Economía de la Cámara. También se postergó una reunión que se desarrollaría ayer para lograr un acercamiento entre las partes.