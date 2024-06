Van Klaveren da por "absolutamente resuelta" la polémica por paneles solares con Argentina

Javascript está deshabilitado en su navegador web.

Por favor, para ver correctamente este sitio,

habilite javascript.



Para ver las instrucciones para habilitar javascript

en su navegador, haga click Javascript está deshabilitado en su navegador web.Por favor, para ver correctamente este sitio,Para ver las instrucciones para habilitar javascripten su navegador, haga click aquí

El canciller, Alberto van Klaveren, volvió a referirse al episodio con Argentina por la instalación de paneles solares en territorio chileno y que incluso, el Presidente Gabriel Boric advirtió en la semana que debían retirarse.

“Quedó absolutamente resuelto”, mencionó el titular de Relaciones Exteriores en conversación con Tele13 Radio.

Así, también afirmó que no existe intención argentina por el control y entrada este del territorio en cuestión.

"No hay un problema porque no hay ninguna duda al respecto: el estrecho de Magallanes es controlado por Chile en toda su extensión. Puede ser que haya sectores en Argentina que aspiran a una presencia mayor en el sector de la boca oriental, pero eso no tiene nada que ver con este puesto de observación".

También aclaró acerca de lo que se ha dicho de una construcción de una base militar en la misma zona. “No es una base, es un puesto de observación que ha existido hace muchísimos años y que pretende orientar el tráfico de buques de la boca oriental del estrecho”, dijo.

“Yo no relacionaría ese puesto de observación ni con este tema de la plataforma continental, yo creo que no están relacionados desde el punto de vista técnico, y menos todavía con las pretensiones antárticas que pueda tener Argentina”, señaló.