Acuerdo cumplido: Felipe Kast asume la presidencia de la comisión de Hacienda del Senado

Javascript está deshabilitado en su navegador web.

Por favor, para ver correctamente este sitio,

habilite javascript.



Para ver las instrucciones para habilitar javascript

en su navegador, haga click Javascript está deshabilitado en su navegador web.Por favor, para ver correctamente este sitio,Para ver las instrucciones para habilitar javascripten su navegador, haga click aquí

El senador Felipe Kast (Evopoli) fue elegido esta mañana como el nuevo presidente de la comisión de Hacienda de la Cámara en reemplazo de su par Ricardo Lagos Weber (PPD), cumpliendo así el compromiso establecido para dejar ese puesto una vez que se aprobara en general el proyecto de cumplimiento tributario que impulsa el Gobierno.

Al economista le correspondía asumir la instancia en marzo, pero se generó una serie de incumplimientos de acuerdos políticos en otras presidencias de comisiones que evitó que se materializara el cambio.

Lagos Weber señaló que es una persona que “cumple los acuerdos” y destacó que “logramos en la comisión de Hacienda, a pesar de un desencuentro en el Senado que generó una fractura y donde se podría haber impuesto una mayoría, pero acá encontramos una fórmula de entendimiento y la meta era aprobar en general el proyecto de cumplimiento tributario y yo renunciaba”.

Enfatizó que como enseñanza le queda que “cuando uno progresa es cuando llega a acuerdos, en particular cuando uno no tiene la verdad absoluta y la mayoría, no queda otra que sentarse a conversar y las pasadas de máquina son cuyunturales y no rinden todo lo que uno quiere”, en alusión a que la oposición desde marzo tuvo la mayoría en la comisión pero no forzó su salida.

En tanto Felipe Kast indicó que “hemos logrado a pesar de que comenzamos el año con un clima más complejo, pero la prudencia y el diálogo han generado finalmente un clima en la comisión que valoro y que ha permitido que se traduzca en el proceso legislativo, que es lo que nos convoca”.

Kast es ingeniero comercial y magíster en la disciplina de la Universidad Católica, con un doctorado en Políticas Públicas de la Universidad de Harvard. Fue ministro de Planificación entre 2010 y 2011, fundador y presidente de Evópoli y diputado entre 2014 y 2018.