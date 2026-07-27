Biministro Alvarado defiende fondos a municipios en proyecto de reactivación: "No hay ninguna compensación desigual"
El titular de Interior adelantó que “es altamente probable que esta semana exista una leve alza” en el precio de los combustibles.
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El ministro del Interior y vocero de Gobierno, Claudio Alvarado, defendió la reposición de fondos municipales, para aquellas comunas que puedan verse más afectadas por la exención del pago de contribuciones para mayores de 65 años, presente en la ley de reconstrucción y reactivación nacional.
Esto en el contexto en que la indicación había sido aprobada el pasado miércoles, tanto en la comisión mixta como en la Cámara de Diputados, pero –luego de un impasse en el Senado– fue retirada su tramitación urgente, por lo que debió ser retrasada, hasta la primera semana de agosto.
Sobre la iniciativa, Alvarado aseguró que “al gobierno siempre le ha interesado” la compensación de los fondos municipales y revatió las crítiucas de algunos municipios que piden elevar los recursos y redistribuirlos en el Fondo Común Municipal (FCM).
Según dijo, el texto que aprobó la Cámara de Diputados y que está pendiente de definición en el Senado, significa que todos los municipios que van a tener personas que a partir del 2027 se acojan a la exención de contribuciones, verán repuestos estos fondos “uno por vía directa, lo que dejan de percibir y en segundo lugar, a través de compensación del Fondo Común Municipal, o sea, el 100%”.
Es por esto que desde el Ejecutivo defendieron la iniciativa, sosteniendo que “no hay ninguna compensación desigual”, sino que es “simplemente reponer lo que los municipios mantendrían si no existiera esta norma de excención de contribuciones”.
Combustibles: “Leve alza”
Otro tema abordado por el biministro Alvarado fue el futuro del precio de los combustibles, el que podría sufrir variaciones este miércoles, en el marco de una escalada en el conflicto de Medio Oriente, lo que ha afectado tanto a refinerías, como al flujo común de los buques petroleros por la zona.
Al respecto, detalló que es “altamente probable” que esta semana exista una “leve alza en el precio de los combustibles”, lo que -según sostuvo- “está dentro de las reglas del juego establecidas en la legislación”.
Así, aseguró que esta alza “no es un capricho del gobierno”.
En tanto, la Confederación de Dueños de Camiones de Chile (CNDC) solicitó al ministerio de Hacienda “prudencia” y activar mecanismos para “suavizar” la inminente alza en el precio de los combustibles que se concretaría este jueves.
Para evitar, según la CNDC, que “el transporte y los sectores logísticos vayan a sufrir un nuevo y fuerte golpe, más aún si todavía no recuperan los casi $ 200 de la brecha que queda entre marzo y los precios actuales”.
Agregan que a ello “se sumaría a los devastadores efectos de la catástrofe climática, que cayó sobre el Norte Chico, pero que puede repetirse en otras zonas, cuya consecuencia es un gran impacto sobre las personas y las pymes”.
El pedido de los camioneros es directo y solicitó “en particular al ministro de Hacienda (Jorge Quiroz), prudencia en caso de concretar alzas, y la activación del Mepco para suavizar sus efectos”.
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