Boric asumió “error” en sus juicios sobre muerte del general (r) Hernán Chacón: "No era mi intención referir a su suicidio, lo lamento"

A solo ocho días del 11 de septiembre, el Presidente Gabriel Boric reflexionó sobre los 50 años del golpe de Estado, tanto en una perspectiva histórica sobre sus causas y repercusiones, cómo por los efectos que sigue teniendo en el debate político actual.

“Nos debe invitar a reflexionar que la democracia no es algo que esté garantizado. Mi generación ha tenido la suerte, gracias a quienes lucharon por ella, gracias a los gobiernos anteriores, de vivir en democracia, pero no está garantizada y tenemos que cuidarla”, indicó hoy en una entrevista que cerró el ciclo “Conversaciones con la Historia” de Mesa Central de Canal 13

Ante el cruce de interpretaciones sobre las causas del quiebre a la democracia, el presidente señaló que “la UP no fue la responsable del bombardeo a La Moneda, el golpe de Estado y todo lo que vino después”. Desde su perspectiva, expresó que "en la política siempre existen alternativas y el golpe “no era algo inevitable”.

Consultado por su visión sobre la Unidad Popular, Boric señaló que considera “muy difícil juzgar” desde la posición que se encuentra hoy, pero que entre los problemas que tuvo el gobierno de Salvador Allende está el hecho de "haber perdido el apoyo de las clases medias” y la existencia de "un grado de sectarismo que terminó contribuyendo a la división”.

“La democracia no está garantizada y tenemos que cuidarla"

Con todo, argumentó que “podemos discutir todo lo que queramos de política, lo que no podemos hacer es justificar que sea legítimo quebrar la democracia. Justificar o relativizar las violaciones a los derechos humanos”.

Desde ese punto, cuestionó lo que calificó como “un enorme retroceso de algunos sectores de la derecha" aludiendo a las posturas que justifican el derrocamiento del gobierno de la Unidad Popular.

En este sentido, se refirió a las declaraciones del diputado Jorge Alessandri que justificaron el golpe de Estado y calificó esas opiniones como “peligrosas” y como ejemplo de lo que “nos invita a reflexionar que la democracia no está garantizada y tenemos que cuidarla dado que es muy fácil perderla y hoy se ve muy amenazada”.

También se refirió a los recientes dichos de la diputada Gloria Naveillán que puso en duda la realidad de atropellos a los derechos humanos. “Invito a la diputada a visitar esa localidad que ahora convertimos en un lugar de memoria para que sepa que no es un mito”, sostuvo.

Los dichos sobre la muerte del general (r) Hernán Chacón

Entre los acontecimientos ocurridos en las últimas semanas a nivel político relacionados al quiebre de la democracia de 1973, Boric abordó las fuertes repercusiones que tuvieron sus declaraciones sobre el suicidio del general en retiro Hernán Chacón en su domicilio en momentos en que se concretaba su detención tras el juicio por su participación en el asesinato de Víctor Jara en 1973.

“Primero, yo no soy quién para juzgar la decisión de un suicida. En ese sentido, respeto a quien toma esa decisión por los motivos que sea. No era mi intención referir a su suicidio, el error es mío. En la declaración yo no digo la palabra suicidio, pero entiendo que dado el contexto se presta para la interpretación. En ese sentido, lo lamento porque no contribuye al debate (...) no le echo la culpa a las piedras”, señaló.

Sin embargo, el mandatario aclaró que mantiene su juicio de fondo sobre las conductas de personas que han sido condenadas en causas de derechos humanos. “Lo que estoy diciendo acá es que mi referencia a la cobardía era a la trayectoria- cosa que mantengo de manera convencida. Hubo personas que cometieron crímenes atroces, se afanaron de ellos, los escondieron, mintieron y al momento de enfrentar las consecuencias de sus actos, se evade. Esa trayectoria de 50 años escondiéndose-me parece una cobardía profunda”, aseveró.

Lo que espera para el futuro

Si bien, el oficialismo ha tenido problemas para lograr mantener diálogos constantes con la oposición para llegar a acuerdos, especialmente como ha sido en el caso de la reforma de pensiones, el presidente destacó al presidente de la UDI, Javier Macaya. Esto, por su disposición a conversar con él y el apoyo al recientemente anunciado por el gobierno Plan de Búsqueda que intenta comprometer al Estado chileno con la misión de hacer justicia por los crímenes cometidos en dictadura.

En esa línea, recalcó que lo que busca con su gobierno es lograr establecer consensos con todos los sectores políticos y de la población sobre la importancia de la democracia. “Sobre el pasado podemos tener diferencias, hay hechos que son innegables, pero podemos comprometernos en algo juntos para el futuro, eso lo que me mueve, hacer un compromiso que que todos pudiéramos firmar”.

También se refirió a lo que espera para el aniversario de los 50 años enumerando una serie de deseos. “Espero que haya un reconocimiento del Estado de Chile a las víctimas de la dictadura que parte el mismo 11 de septiembre. Espero que podamos comprometernos a cuidar la democracia de los peligros que enfrenta aquí como afuera, más allá del debate político cotidiano, que ese compromiso sea irreductible. Que nos comprometamos a que nunca más se justifique la violación de los DDHH por pensar distinto”.

Así, anunció que planea firmar un juramento con diferentes autoridades que garantice a todos los chilenos que no volverá a ocurrir un quiebre institucional. Sobre ese proyecto, Boric dice que “parece un poco básico, pero hasta ahora ese consenso no ha sido lo suficientemente explícito, e invito a todos los sectores de la sociedad que nos comprometamos en esa dirección, no solamente en el pasado sino en el tremendo futuro que tenemos delante. Lo que acá se busca es justicia, no venganza”, cerró.