Cadem: desaprobación a Kast sube a 60% y una amplia mayoría piensa que la economía está estancada o retrocediendo

En cuanto a la situación económica actual personal y familiar, el 52% la considera mala o muy mala, frente a 46% que la califica de buena o muy buena.

Todo indica que los efectos de las altas cifras de desempleo y el bajo Imacec le están jugando en contra al Presidente José Antonio Kast. De ello da cuenta el último estudio de opinión de Cadem, según el cual la aprobación del mandatario subió aún más luego que se diera cuenta de estos números que generaron preocupación tanto en la clase política como entre los expertos y, como revela la encuesta, en la opinión pública.

De hecho, ante la consulta acerca de si aprueba o desaprueba la forme como Kast está conduciendo su gobierno, el 60% (+2) de los consultados señaló que la desaprueba y sólo un 37% (-1) la aprueba, marcando su peor semana hasta ahora, desde que llegó a La Moneda.

Además, los tributos personales del mandatario han retrocedido significativamente. Entre los que destaca una baja desde la medición de abril de 51% a 45% la percepción ciudadana de que Kast es responsable; del 53% a 41% que cuenta con autoridad y liderazgo; de 52% a 40% que es valiente; 45% a 39% que tiene capacidad para solucionar los problemas del país; y, de 41% a 37% que es honesto, ético y transparente.

En cuanto a los atributos de su gestión, también han disminuido, ya que cayó de 54% a 52% la percepción de que tiene capacidad para gestionar las relaciones internacionales de Chile; de 49% a 43% de que tiene capacidad para hacer cambios en educación; de 53% a 42% que tiene capacidad para hacer crecer la economía y volver a generar empleo; de 47% a 42% que tiene capacidad para hacer cambios en salud; de 50% a 40% que tiene capacidad para gestionar los problemas de la inmigración; y, de 49% a 38% que tiene capacidad para enfrentar la delincuencia y el narcotráfico.

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El 88% califica de malo o muy malo escenario del empleo

Por otro lado, ante la consulta acerca de si el país va por un buen camino o por mal camino, considerando los aspectos político, económico y social, el 61% se inclina por pensar que Chile va por mal camino, en contraste con el 33% que estima que va por buen camino. En cuanto a las expectativas sobre el futuro del país, el 57% se confiesa pesimista, mientras que el 41% se declara optimista.

Respecto a la percepción de si, actualmente, la economía local está progresando, estancada o en retroceso, 84% de los consultados, estima que está estancada o retrocediendo frente a un escaso 14% que cree que está progresando. En cuanto a la situación económica actual personal y familiar, el 52% la considera mala o muy mala, frente a 46% que la califica de buena o muy buena. Y consultados acerca de cómo calificaría la situación económica actual de las empresas, el 56% la percibe como buena o muy buena y sólo el 39% como mala o muy mala.

Respecto a la situación actual del empleo el escenario es bastante negativo, ya que el 88% lo califica de malo o muy malo y sólo el 11% de bueno o muy bueno. Y, en cuanto al consumo, define como mala o muy mala la situación de los consumidores para adquirir bienes o servicios y el 23% percibe este escenario como bueno o muy bueno.