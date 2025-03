El político Paulmann: invirtió en tiempos de crisis y se hizo transversal

“Yo no soy político, todos saben que no soy de izquierda. Si soy de derecha, no sé, pero me gusta la economía abierta al mercado”, dijo en 2017 Horst Paulmann.

Esa declaración de principios coincide con lo que fue su relación con el poder. Desde izquierda y derecha el fundador de Cencosud es concebido como un hombre pragmático para quien el color político pasaba a segundo plano: cualquiera que le diera espacio a sus proyectos tendría su apoyo. Y pese a haberse desmarcado de la izquierda, fue con los gobiernos de la Concertación con los que tejió los lazos más estrechos.

“Veníamos saliendo de la crisis asiática y había una crisis de empleo bien severa”, recuerda Ricardo Solari, retrocendiendo a los inicios del Gobierno de Ricardo Lagos, del que fue ministro del Trabajo. “Ahí, Paulmann empujó fuerte sus inversiones creando mucho empleo (...) Tengo la mejor opinión del optimismo que tuvo Horst por el país y de la falta de prejuicios que tenía. En ese período un sector de los empresarios estaba bien ideologizado y tenía una gran desconfianza al Presidente Lagos. Y él pasó por encima de eso y siguió invirtiendo”.

“Alguna vez comentó que los gobiernos ponen las reglas del juego y que no le correspondía a él, como empresario, ponerlas, sino acatarlas y jugar con ellas”, recuerda Máximo Pacheco.

De hecho, fue entre los gobiernos de Lagos y Bachelet, en 2006, que se resolvió entregarle la nacionalidad por gracia al empresario.Paulmann llegaría a declarar a El Mercurio, en 2019, que Lagos “fue un maestro” que “entendía bien a los empresarios y a la gente que lo eligió”.

“Como ministra del Trabajo (en Bachelet II) y frente a las inundaciones en el Costanera (Center) me tocó llamarlo para ver cómo abordaríamos la situación. Me dijo: ‘No se preocupe, en menos de 24 horas esto se va a solucionar’. Y así fue”, recuerda la senadora Ximena Rincón.

En el primer Gobierno de Michelle Bachelet se reanudó la construcción del Costanera Center.

Máximo Pacheco fue otro que coincidió con Paulmann cuando era ministro de Energía y viajaron juntos a Argentina en una delegación empresarial. “Era un hombre excepcionalmente directo y pragmático. Comiendo en mi casa, alguna vez comentó que los gobiernos ponen las reglas del juego y que no le correspondía a él, como empresario, ponerlas, sino acatarlas y jugar con ellas”, desclasifica el actual presidente de Codelco.

Solari señala que, en el plano laboral, seguía esa misma línea: “A mí me tocó hacer un (aumento del) salario mínimo y una reducción de jornada de trabajo, dos temas que han sido factores de mucho reclamo de una parte de la elite empresarial y nunca me acuerdo de siquiera haber conversado esos temas con él”.

Pablo Longueira interactuó con el fundador de Cencosud siendo ministro de Economía.

“Un almacenero”

Pacheco resalta que Paulmann trabajaba “de sol a sol, al límite de sus capacidades” y ejemplifica con una reunión que le propuso hacer a las 7:00 am en su oficina, “advirtiéndome que no podía antes, porque primero él iba a nadar en la piscina de su casa por 30 minutos”.

Dice que conversaban mucho de la experiencia empresarial de Pacheco en Brasil -donde trabajó por seis años- y de cómo hacer negocios ahí: “Le preocupaba inmensamente ese país, porque para él fueron proyectos complejos de desarrollar (...) era un hombre que escuchaba y de manera atenta”.

Cuando Cencosud abrió el Alto Las Condes, Joaquín Lavín era alcalde de esa comuna. Asistió a su inauguración, a la que incluso fue como invitada la actriz Sophia Loren. Relata que Paulmann lo llamaba directamente a él o a su secretaria cuando tenía algún problema, para ir a conversar a la Municipalidad: “Llegaba con unos planos bajo el brazo, los extendía y empezaba a decir: ‘Oiga, alcalde, yo creo que aquí hay que hacer una pasarela’. O: ‘Aquí se forma un taco especial, debería poner un semáforo de tres tiempos’. Estaba metido en ese tipo de detalles (...) Nunca dejó de ser un almacenero”.

Asimismo, destaca que en las conferencias internacionales siempre se preocupaba de dejar bien parado al país y sus autoridades.

Hasta sus últimos años, Paulmann se codeó con ellas. En 2023, ya fuera del directorio de Cencosud, tuvo, a título personal, una reunión con los ministros de Hacienda y Economía, Mario Marcel y Nicolás Grau, para hablar de la inversión y el retail.