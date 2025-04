En su proclamación, timonel del PPD invita a sus socios del PS a “hacer propia” la candidatura de Tohá

En tanto, en su discurso, la exministra detalló el “progresismo moderno” que aspira a implementar de llegar a La Moneda, aunque no faltaron las críticas a la oposición.

“El llamado fraterno que hacemos al Socialismo Democrático, al Partido Socialista de Chile, al Partido Liberal y al Partido Radical, no es a plegarse a la candidatura del PPD, no, sino que a hacer propia la candidatura de Carolina Tohá, construyendo un proyecto compartido de la mano de quien es la mejor carta del progresismo” para llegar a La Moneda, fue la invitación que hizo a sus aliados el presidente del Partido por la Democracia, Jaime Quintana, en el marco de la proclamación de la exministra del Interior como candidata a la Presidencia de la República, que este sábado realizó el Consejo Nacional de la colectividad.

Las palabras de Quintana no eran casuales, ya que en paralelo al consejo del PPD para proclamar a Tohá y a sólo unas cuadras de distancia; en su sede, el Partido Socialista (PS) realizaba la constitución de su Comité Central y posterior elección de la mesa directiva. Tras lo cual se realiza la discusión acerca de si levantar una candidatura presidencial o plegarse a la del PPD.

Quintana, también aprovechó la ocasión para hacer un guiño al PS, a través de lo ocurrido a la destituida senadora Isabel Allende, señalando que “no puedo dejar de hablar de seguridad social sin hacer mención del inmenso aporte que a estas causas ha realizado la senadora Isabel Allende en su vasta trayectoria en la Cámara y en el Senado, quien, como todos sabemos, deberá cesar en su cargo producto de negligencias de terceros absolutamente evitables. Isabel ha sido una colega intachable, y quiero expresarles públicamente, tanto a ella como al Partido Socialista de Chile, la solidaridad del Consejo Nacional del Partido por la Democracia”.

Tras los discursos del secretario general del PPD, José Toro, y del presidente de la colectividad, en que ambos destacaron los atributos de liderazgo de su candidata, Tohá llegó a la cita, en la sede del Congreso en Santiago, acompañada de sus hijos, Matilde y Emilio; de su madre, Victoria Morales, Moi de Tohá; su tío Jaime Tohá; y de la hija del expresidente Ricardo Lagos, Francisca. Esto en medio de aplausos y vítores de “se siente, se siente, Tohá Presidenta”.

Como era de esperar, el Salón Plenario del Congreso estaba repleto de dirigentes y figuras históricas del partido que no quisieron estar ausentes del magno evento, en que Quintana destacó el significado especial de este consejo en que, por segunda vez en la historia del partido, proclaman a un candidato propio, haciendo alusión a la candidatura del expresidente Ricardo Lagos. Aunque no dejó pasar la ocasión de que en su momento, el PPD asumió como propia la candidatura de Michelle Bachelet el año 2005.

Al tomar la palabra, en un discurso que duró poco más de media hora, la candidata no dejó pasar la oportunidad de criticar las candidaturas de la oposición; pero aprovechó la mayor parte para detallar los alcances del progresismo moderno que aspira a implementar de llegar a La Moneda.

Pero también defendió sin complejos sus orígenes políticos y de su partido, señalando que “venimos del allendismo que osó juntar socialismo con democracia, cuando parecía una profanación; venimos de la lucha democrática contra la dictadura, del compromiso que surgió de ahí y nos juramentó para siempre con la democracia y los derechos humanos; venimos del encuentro de los demócratas en la Concertación y de la derrota de Pinochet, de los exitosos gobiernos de Aylwin y Frei, de nuestros gobiernos progresistas de Lagos, Bachelet y, también ahora, de Boric”.

En cuanto a los desafíos, Tohá fue clara: “Nuestro propósito es liderar Chile hacia una etapa de progreso, de bienestar compartido y de seguridad, para eso estamos aquí”, sentenció, y “hacerlo con las herramientas de la democracia y de los derechos humanos, que para nosotros son irrenunciables”, agregó. Pero también enfatizó que “buscamos progreso, porque queremos que nuestra economía crezca; buscamos bienestar compartido para que las cosas fundamentales que nos permiten vivir tranquilos estén resueltas razonablemente; y, buscamos seguridad, porque no queremos violencia en nuestras vidas”.

Junto con abordar los desafíos que le genera al progresismo esta carrera presidencial, la candidata, sumó otro que aprovechó para fustigar a la oposición: “Frenar el auge del populismo autoritario de derecha, que amenaza la democracia y el estado de derecho, suma inestabilidad a la economía, y privilegia la división y el conflicto por sobre la sensatez de los acuerdos”. Aunque reconoció que este es un fenómeno mundial, advirtió que también tiene sus imitadores en Chile. Los populistas dividen el mundo entre buenos y malos y prometen soluciones simples para problemas complejos, pero al final no hacen otra cosa que sembrar la inestabilidad y el desorden”.

En lo que dice relación con los desafíos de su candidatura, Tohá aseguró que ésta es un paso más en el tránsito hacia el “progresismo moderno” que, a su juicio, Chile necesita, cuyas ideas matrices son crecimiento económico; un Estado fuerte, con eficiencia, profesionalismo y buen trato; enfrentar la delincuencia y el crimen organizado; enfrentar la migración, en la línea de lo planteado por la primera ministra socialdemócrata de Dinamarca “que ha dicho que sin un ordenamiento de la migración se debilita la cohesión social y se hace inviable humanizar la respuesta de la sociedad ante el fenómeno migratorio”; un progresismo patriótico; y, por último, un progresismo basado en el respeto mutuo.

Por último, hacía el final de su intervención, la candidata presidencial del PPD, advirtió que “Chile no necesita más liderazgos que vengan a decirnos que somos una vergüenza, una película de terror, un puro despojo y una manga de ineptos. Ya hemos tenido suficiente de eso. Necesitamos liderazgos que activen nuestra capacidad y creatividad, que nos permitan ver en el otro una oportunidad y que nos atrevamos a buscar otras soluciones que no sean las que nos dividen y nos paralizan. Así se derrotan las injusticias, no hundiéndonos en el dolor y la frustración que nos generan”.

Tohá añadió: “Liderazgos que recuperen esa vieja frase de Frei que decía “no se humilla el que ruega por Chile”. Y yo me atrevo a rogar por Chile y pedir que en esta elección presidencial apostemos a la fuerza de nuestro país, a su grandeza sobria y esforzada, al ingenio del chileno, que es creatividad mezclada con tenacidad, y a la solidaridad de la que somos capaces”.