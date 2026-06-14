Click acá para ir directamente al contenido
Inicio Economía y Política Política
Política

Encuesta Criteria: desaprobación de Kast llega a 52% a tres meses de asumir y 38% de los encuestados cree que la ley miscelánea será positiva para el país

En esta edición, se consultó a la ciudadanía sobre su evaluación del proyecto de reconstrucción, las percepciones sobre el cobro del CAE, el levantamiento del secreto bancario y la aprobación al jefe de Estado.

Por: Álvaro Santander Benitez

Publicado: Domingo 14 de junio de 2026 a las 11:44 hrs.

encuestas aprobación y desaprobación José Antonio Kast Álvaro Santander Benitez
<p>Encuesta Criteria: desaprobación de Kast llega a 52% a tres meses de asumir y 38% de los encuestados cree que la ley miscelánea será positiva para el país</p>

Noticias destacadas

Te recomendamos

ARTICULOS RELACIONADOS

Newsletters

LO MÁS LEÍDO

1
DF MAS

“Tenemos que dejar de ser invisibles”: Tres testimonios de quienes perdieron sus ahorros en el Caso Sartor
2
DF MAS

Socios de Icafal transicionan hacia la segunda generación
3
DF MAS

Nido puertas adentro: los detalles del nuevo proyecto de Territoria en el ex edificio Enel
4
DF MAS

Energy Fitness: la caída de la cadena de gimnasios que terminó con $9 millones en caja
5
DF MAS

Factura US$ 34 millones y pocos lo conocen: San Feng, el chileno taiwanés detrás de Haulmer
6
Mercados

Álvaro Saieh realiza una histórica venta de acciones de SMU tras acuerdo de reestructuración de pasivos de CorpGroup
7
DF MAS

¿Y dónde estaba el chef Manuel Subercaseaux?: El renacer en Cochamó
8
DF MAS

El jesuita chileno que canta y ora desde el Vaticano
VER MÁS
VER MÁS

Inspírate con lo mejor del diseño, la arquitectura y el estilo de vida.
VER MÁS
Entre Códigos Innovación y Startups Laboral & Personas Fondos de Inversión Construcción Salud

BRANDED CONTENT

Suplementos

VER MÁS

BRANDCORNER

VER MÁS

Publiweb

VER MÁS

Papel Digital

Diario Financiero

Lee la edición de hoy

Suscríbete