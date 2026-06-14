Encuesta Criteria: desaprobación de Kast llega a 52% a tres meses de asumir y 38% de los encuestados cree que la ley miscelánea será positiva para el país
En esta edición, se consultó a la ciudadanía sobre su evaluación del proyecto de reconstrucción, las percepciones sobre el cobro del CAE, el levantamiento del secreto bancario y la aprobación al jefe de Estado.
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95 días han pasado desde que José Antonio Kast asumió la presidencia y la encuesta publicada por Criteria este domingo, destacó que la desaprobación subió 5% de la última medición, llegando a un 52%. En tanto, su aprobación se sitúa en un 39%.
El 36% de los encuestados consideró que la emergencia que ha planteado el gobierno la ha enfrentado de manera correcta, mientras que un 46% estimó que no ha sido correcta la toma de decisiones que han realizado a casi 100 días de haber asumido La Moneda.
Proyecto misceláneo, cobros del CAE y el levantamiento del secreto bancario
Respecto del proyecto de ley de reconstrucción y desarrollo económico que lidera el ministro de Hacienda, Jorge Quiroz, su evaluación positiva registró una disminución. En esta ocasión, un 38% considera que sus efectos serán positivos para el país, cayendo en 7 puntos. En tanto, la percepción negativa aumentó un 5% llegando a 36%.
La percepción sobre quiénes serían los principales beneficiarios de la ley muestra un aumento en las brechas entre las distintas alternativas. Se mantiene en primer lugar la idea de que la iniciativa beneficia principalmente a los sectores de mayores ingresos con un 49%. En contraste, la opción que señala que la ley apunta principalmente a la creación de empleo para la población general disminuyó un 4%, ubicándose en un 34%.
Otro tema que abordó la encuesta fue el cobro y embargo por parte de la Tesorería General de la República a los deudores del Crédito Aval del Estado (CAE). Un 48% de los encuestados está de acuerdo con que el Estado exija su cobro, y un 28% demuestra su desacuerdo.
En cuanto a las condiciones de cobro, el embargo de cuentas bancarias alcanza un 42% de aprobación cuando se plantea para quienes tienen capacidad de pago y no cumplen con sus obligaciones, pero disminuye a un 30% cuando se evalúa como una medida de aplicación general.
Un 57% considera que el anuncio de una posible condonación del CAE por parte del expresidente Gabriel Boric incentivó a que algunas personas no paguen sus cuotas.
Por último, respecto al proyecto que levanta el secreto bancario, un 57% de los encuestados se considera muy de acuerdo con la aprobación del proyecto, pero con matices. Un 56% considera que esta medida debe requerir autorización judicial, mientras que un 49% manifiesta preocupación por posibles efectos sobre la privacidad de personas inocentes.
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