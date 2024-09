Exministro Briones sobre menciones a Chadwick en Caso Audios: "Saltarse la fila nunca es correcto"

Javascript está deshabilitado en su navegador web.

El exministro de Hacienda, Ignacio Briones, se refirió este lunes al Caso Audios y las menciones al exministro del Interior Andrés Chadwick, afirmando que "lo que hizo ante la CMF no es correcto".

"No le veo más complicación, ese tipo de intercesión, quien quiera que la haga, yo creo que no son quizás ilegales, pero no son correctas (...) Saltarse la fila nunca es correcto y eso es así aquí y en cualquier otro caso", dijo durante una entrevista en Tele13 radio.

Como se recordará, la Comisión para el Mercado Financiero (CMF) envió un oficio a fiscalía, donde se confirma la gestión del exministro Chadwick, en favor de la corredora STF, fundada por los hermanos Daniel y Ariel Sauer, quienes están en prisión preventiva por el caso Factop, enfrentando cargos por estafa reiterada, administración desleal e invasión al giro bancario.

Chadwick ya ha salido al paso a las reacciones generadas por el oficio de la CMF, aclarando que al momento de las gestiones citadas en el documento, en favor de STF, él no era funcionario público.

A propósito de la crisis que esto ha generado al interior de la derecha, durante la entrevista radial Briones apuntó que "es el momento de la centro-derecha de tener una mirada muy ambiciosa, de mucho futuro y esperanza, planteando con realismo y no con voluntarismo que somos capaces de dar vuelta el partido”.

Al ser consultado sobre la crisis política que vive el país, el exministro dijo que la solución debe estar enfocada "en una mirada a largo plazo, muy ambiciosa: marcar una ruta y transmitirla al país en un sueño que pueda conectar y pueda generar una cierta tolerancia (...) Fundamental: un gran pacto de desarrollo que no implique ponerse de acuerdo en todo".