Jara vuelve a arremeter contra el acuerdo SQM-Codelco

La candidata a la presidencia por el Partido Comunista, Jeannette Jara, nuevamente arremetió contra el acuerdo entre la estatal Codelco y SQM para explotar litio en el Salar de Atacama, reparos que ya había señalado hace un par de días cuando mencionó que sacaría a la firma privada de la ecuación dada "su herencia pinochetista sino también, porque es cierto, participó del financiamiento ilegal de la política, y no me parece correcto".



Esta mañana en el programa Mesa Central (canal 13) reiteró que si alcanza la máxima magistratura del país revisará "en su debido momento" el contrato, ya que al tratarse de recursos y riquezas del país, estos debe quedar en manos de todos los chilenos y "no tienen por qué ser de los privados". Por ello, insistió en que la política que impulsará es contar con una empresa pública que explote el mineral no metálico y que la eventual falta de expertise del Estado para operar dicho recurso no es un impedimento, porque se trata de una industria y conocimientos que se van adquiriendo y es "muy dinámica".

Fin de las AFP

Asimismo, la candidata afirmó que su objetivo es profundizar los cambios que ha empujado este Gobierno. Como ejemplo apuntó contra las AFP. "Quiero hacer más cambios. Por ejemplo, quiero terminar con las AFP, no porque sea un capricho o porque me caigan mal las AFP, sino; primero porque no solucionan el problema de las pensiones y segundo, no tienen nada que ver con un sistema de seguridad social donde estamos hablando de derechos sociales y operan como cualquier empresa que vende un bien o servicio...este no es el mercado de las papas, es un sistema de pensiones, y eso es lo que hay que cambiar (...) ahora para eso se necesita una mayoría social y en el Congreso", afirmó.