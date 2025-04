Kast lanza duras críticas a Bachelet durante la firma del “preacuerdo” parlamentario entre republicanos, libertarios y social cristianos

Este lunes, en paralelo a la actividad convocada por la expresidenta Michelle Bachelet, los candidatos de la derecha a la presidencia, José Antonio Kast (Partido Republicano) y el diputado Johannes Kaiser (Partido Nacional Libertario); más el Partido Social Cristiano, sellaron un preacuerdo parlamentario, en el marco de un pacto que bautizaron como “Nueva Derecha para Cambiar Chile”.

Con los jardines de la sede del Congreso en Santiago, los líderes de estas colectividades declararon su voluntad de avanzar en la conformación de un pacto parlamentario común, con miras a las elecciones de noviembre de 2025, en el marco de un preacuerdo político y electoral que representa un paso decisivo hacia la articulación de una nueva mayoría política, que es a lo que aspiran los representantes de estas colectividades.

Según los firmantes, el preacuerdo suscrito representa más que una coordinación electoral, una señal política de unidad con sentido de propósito, por lo que los partidos comprometen su voluntad política de conformar un pacto parlamentario común, que permita competir de manera conjunta y estratégica en las próximas elecciones legislativas; la decisión de establecer una instancia de coordinación ejecutiva, que defina de forma colaborativa la plantilla de candidaturas al Congreso Nacional; y, su disposición a trabajar por una mayoría parlamentaria que sea el eje estructural de un futuro gobierno con carácter, convicciones y soluciones reales.

“Chile necesita una nueva derecha, unida, con ideas claras y sin complejos, que represente fielmente a la mayoría ciudadana que exige orden, seguridad, libertad y progreso. Hoy damos ese primer paso, convencidos de que sólo la unidad con convicciones puede cambiar el rumbo de Chile”, plantean los dirigentes en el documento.

Todos los eventuales y futuros candidatos –vamos a ver cuál de ellos llega a la papeleta, si es que llega alguno, no vaya a ser cosa que alguno de ellos también tenga que hacer modificaciones de última hora-, están recibiendo instrucciones de Michelle Bachelet.

Durante el acto, José Antonio Kast aseguró que la unidad que se está gestando entre estos partidos “va a ser necesaria después de un gobierno desastroso” como el de Gabriel Boric y añadió que se verá “reflejada en el Parlamento y también en el futuro electoral”. Kast añadió que “el cambio es fundamental, cambio de continuidad, cambio respecto de lo que es el actual Gobierno (…);y, cambio respecto de quiénes van a liderar hacia el futuro”.

“Instrucciones” de Bachelet

Kast incluso aprovechó la oportunidad para golpear al oficialismo a través de la expresidenta Michelle Bachelet, acusándola de ser “una de las personas que mayor daño le infligió a nuestra patria: Michelle Bachelet” y, en esta línea agregó que “todos los eventuales y futuros candidatos –vamos a ver cuál de ellos llega a la papeleta, si es que llega alguno, no vaya a ser cosa que alguno de ellos también tenga que hacer modificaciones de última hora-, están recibiendo instrucciones de Michelle Bachelet”.

El candidato presidencial republicano añadió que a la expresidenta la “encontramos en cada momento de decisiones importantes de Chile, dirigiendo los destinos de la patria hacia un camino equivocado”.

Los dardos a Bachelet no libraron a Chile Vamos de la las duras críticas de Kast. Por el contrario, el líder republicano señaló que, “por otro lado, continuidad respecto de un gobierno de Chile Vamos que en dos oportunidades tuvo la posibilidad de que Chile avanzara hacia el desarrollo y no fue posible, porque no tuvieron el carácter, la voluntad y no aceptaron el desafío que la ciudadanía les puso por delante”.

Frente a eso se impone el preacuerdo sellado por estos partidos, como “fundamental” para cambiar aquellas “políticas fracasadas” en uno y otro sector, recalcó, igualándolos.

Por su parte, el presidente del Partido Republicano, Arturo Squella, relevó la unidad que se ha dado entre estos partidos de derecha, destacando que “la disposición que se ve en los tres partidos en muy buena”.

El otro abanderado, el diputado Kaiser señaló que “sabemos que esta fuerza que se está articulando va a ser esencial para que el próximo Gobierno, que esperamos sea de oposición, pueda tener el respaldo parlamentario necesario para reconstruir este país que ha sido dañado por la irresponsabilidad de su clase dirigente”.

Por otro lado, continuidad respecto de un gobierno de Chile Vamos que en dos oportunidades tuvo la posibilidad de que Chile avanzara hacia el desarrollo y no fue posible, porque no tuvieron el carácter, la voluntad y no aceptaron el desafío que la ciudadanía les puso por delante.

Añadió que de resultar electo alguno de los candidatos del sector del bloque que representa, cumplirán con todos los compromisos asumidos, algo que no han hecho gobiernos anteriores, criticó: “Van a hacer en el Congreso aquello que prometieron en la campaña”, sentenció en relación a la carrera parlamentaria.