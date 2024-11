Manuel Monsalve reaparece: "Mi silencio no es que esté eludiendo ningún tema...obedece al debido proceso"

Javascript está deshabilitado en su navegador web.

Durante la tarde de este viernes reapareció el exsubsecretario del Interior, Manuel Monsalve, denunciado por presuntos delitos de connotación sexual por parte de una funcionaria de Gobierno.

Cerca de su domicilio en Viña del Mar fue abordado por la prensa y ante la avalancha de preguntas el expersonero de Gobierno reiteró que lo que ha dicho “desde el principio es que las denuncias tienen que ser investigadas, independiente de a quién afecten. En este caso hay una denuncia que me afecta a mí, pero tiene que ser investigada igual, independiente del cargo o del rango de la persona, y por eso yo he renunciado a mi cargo", dijo.

Asimismo, pidió que ante este proceso “es necesario mantener la presunción de inocencia y quiero decir que mi silencio no es que esté eludiendo ningún tema. No acostumbro a eludir los temas por muy complejos que sean. Mi silencio obedece justamente al respeto del debido proceso. Hoy día hay una investigación, la investigación es secreta, la investigación está declarada por el Ministerio Público como secreta, no corresponde que yo me refiera a los hechos denunciados", dijo el exsubsecretario enfatizando, a su vez, que confía en las instituciones y en su equipo de defensa.