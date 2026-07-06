UDI crea mesa para generar “propuestas que mueven la aguja” en materia de empleo

Con ex-altas autoridades, incluida la excandidata presidencial y exministra del Trabajo, Evelyn Matthei, la colectividad espera proponer medidas que incentiven la creación de empleos ahora rápidamente.

Con el objetivo de generar propuestas para activar el empleo, la UDI invitó a exautoridades a participar de la mesa “Más trabajo para Chile, ahora”, formando un equipo interdisciplinario de exministros de Trabajo, Hacienda y Economía; además participan los miembros de las comisiones de Hacienda y Educación de la Cámara y expertos en estas materias. A partir de la labor de esta instancia propondrán distintas medidas para la creación del empleo, aunque ya asegura que una fuente para ello es “reforzar las obras públicas”.

En esta ocasión sólo llegaron las exministras Evelyn Matthei y Camila Merino, pero también estará integrada por los exministros Nicolás Monckeberg, Patricio Melero, Juan Andrés Fontaine, Felipe Larraín; y, el exsubsecretario de Hacienda, Alejandro Weber.

Tras la reunión, la diputada UDI Constanza Hube, integrante de la Comisión de Trabajo de la Cámara, explicó que la mesa definió tres ejes de trabajo. Según la parlamentaria, la iniciativa responde a la preocupación por el mercado laboral, una inquietud que -afirmó- reflejan tanto las encuestas como la realidad de "casi un millón de chilenos desempleados".

Según añadió la legisladora oficialista, también lo son el crecimiento y el proyecto que impulsa el gobierno para su promoción. “Pero eso también tiene que venir acompañado, así también lo muestran los números, de una disminución de los costos laborales para el empleador, y ver bien las causas prácticas, que no necesariamente requieren leyes, sino que también ciertos reajustes, como incentivar las concesiones para que haya más trabajo”.

“Gran oportunidad de capacitar”

En ese sentido, la legisladora gremialista detalló que se debería poner énfasis en la capacitación de mujeres en trabajos podrían no ser tan tradicionales; observar cómo aumenta los costos laborales la justicia laboral, la provisión que tienen que hacer las pequeñas, medianas empresas y grandes empresas, “en términos de judicialización constante de temas laborales”.

Hube adelantó que vendrán otros encuentros, tras los cuales entregarán al gobierno un paquete de propuestas, basadas en estos tres ejes en los próximos meses.

Por su parte, el secretario general de la colectividad, Juan Antonio Coloma (hijo), indicó que para la directiva, la creación de puestos de trabajo, enfocados especialmente en las mujeres es fundamental.

Coloma añadió que “necesitamos que el país vuelva a reactivar la construcción de las obras públicas y en materia de vivienda; que las mujeres puedan acceder a nuevas fuentes laborales que históricamente han estado más cercanas a los hombre, por eso creemos que el Sence tiene una gran oportunidad de capacitar a mujeres en materia de manejo de maquinaria pesada, de manejo de buses”.

El dirigente planteó que, junto con eso, es necesario disminuir los costos en materia de juicios laborales, porque “muchas veces hemos tenido mucho reclamos por parte de pequeñas y medianas empresas que dicen que los costos laborales, hoy día, principalmente por lo que cuesta el término de una relación laboral, termina haciendo más conveniente o no contratar o simplemente automatizarlos procesos”.

Fuente de ayuda

Mientras que la extitular de Trabajo Camila Merino (Evópoli) definió como “muy buena” la primera reunión y enfatizó que el foco es “cómo ayudar rápidamente a recuperar el empleo”.

Agregó en la actualidad “hay casi un millón de personas desempleadas en el país, la ley de reconstrucción va a entregar buenas noticias para la economía, pero a lo mejor no con la velocidad que queremos hoy”.

Por lo que están convencidos de que “una fuente de ayuda pronta es reforzar todas las obras públicas” en todo el país, porque ello contribuye, recalcó la exministra, a fomentar el empleo, por lo que le solicitarán al gobierno “que privilegie las obras públicas, las obras de construcción”, adelantó. Y para el mediano plazo, se abocarán resolver el aumento de los costos laborales, que reclaman las empresas, y que impiden o disminuyen la contratación.

“El foco de esta comisión será dónde focalizar, cuáles son las propuestas que mueven la aguja”, enfatizó.