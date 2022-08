Boric: “Puedo afirmar con certeza que no le he encargado a ningún ministro o funcionario contactarse con Héctor Llaitul”

“Puedo asegurar con certeza de que yo no le he encargado a ningún ministro o funcionario de gobierno el contactarse con Héctor Llaitul en ninguna circunstancia”, afirmó el presidente de la República, Gabriel Boric, descartando que exista otra autoridad que haya intentado comunicarse con el líder de la CAM.

Explicó que “nosotros dimos desde un comienzo un mandato general a nuestros colaboradores de hablar con todos quienes estuvieran por el camino de la paz, y claramente el señor Llaitul decidió tomar otro camino. Por tanto doy esa garantía, no estoy en conocimiento de que nadie lo haya hecho”.

Insistió en que “no tengo información de que ningún personero de gobierno ni cargo de confianza se haya comunicado con Héctor Llaitul, nosotros jamás hemos dado esa instrucción para dar una señal clara de que el Estado de Derecho lo vamos a hacer cumplir y por eso que la ministra debía asumir la responsabilidad política”.

El mandatario, desde Freirina donde se encuentra de gira, planteó que “le pido y exijo a todo el mundo responsabilidad, tenemos el deber de comportarnos a la altura de las circunstancias, queremos la paz y para eso debemos trabajar todos juntos. No sirve tratar de escalar al máximo los conflictos, sin perjuicio que hay que hacer efectivas las responsabilidades políticas y eso hemos hecho”.

Consultado si tiene pensado otro cambio en su gabinete antes del plebiscito, señaló que “la atribución de evaluar el desempeño de los ministros es exclusiva del presidente de la República y no tengo que entrar en detalles al respecto”.

Intento de diálogo

Previamente la ministra vocera de gobierno, Camila Vallejo, señaló que la renuncia de la ahora exministra de Desarrollo Social, Jeannette Vega, fue aceptada porque asumió su responsabilidad política al intentar un vínculo con el líder de la CAM, Héctor Llaitul, que no fue informado ni instruido por el gobierno.

Vallejo señaló que “las gestiones para intentar establecer un vínculo con Héctor Llaitul no fueron instruidas ni avisadas por parte de la ministra de Desarrollo Social. Por lo mismo, la ministra Vega asumió su responsabilidad política y su renuncia fue aceptada”.

Explicó que “más allá del principio de buena fe que tuvo la ministra, no corresponde que este tipo de intentos de gestión de conversación se den sin instrucción y sin ser avisadas a quienes correspondan” y por lo mismo dijo que “ella asume su responsabilidad política al respecto, esto no puede proceder de esta manera”.

Vallejo sostuvo que Vega “lo que informó al ser consultada es que esto no prosperó y que lo hizo por un principio de buena fe, intentando un vínculo de diÁlogo”, pero la vocera precisó que “el gobierno no se puede enterar por otros conductos que no sean los formales”, enfatizando que “nosotros no lo hemos instruido. Vamos a dialogar con los que estén disponibles al diálogo y la paz, y no con quienes insistan en la violencia”.

Consultada si hay otro miembro del gabinete o del gobierno que haya realizado gestiones para comunicarse con Llaitul, afirmó que “no hay nadie que pueda señalar que ha tratado de hacer gestiones al respecto, esa ha sido la instrucción del Presidente y del comité político”.