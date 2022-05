El criptomercado ya ha perdido más que el PIB de Chile solo en lo que va de mayo

Lo cripto tuvo otra mala semana y puede que se vuelva más extraño. El bitcoin lideró una disminución de los activos digitales en todo el espectro de criptomonedas y el token más grande del mundo registró una octava pérdida semanal consecutiva en su caída más larga desde agosto de 2011.

El bitcoin cayó alrededor de un 2,2% el viernes a US$28.800 al inicio de la tarde en Nueva York, golpeado tanto por los obstáculos macroeconómicos del endurecimiento monetario de la Reserva Federal como por las consecuencias criptoespecíficas de la implosión de este mes de la moneda estable algorítmica TerraUSD, que sigue pesando sobre los activos digitales, en particular los relacionados con las finanzas descentralizadas. En total, el criptomercado ha perdido unos US$ 500.000 millones en valor de mercado en lo que va de mayo, una caída del 29%. Se trata de una cifra que supera el PIB en dólares de una economía como Chile, que se ubica en torno a los US$ 320.000 millones.

Por segundo día, las criptomonedas disminuyeron incluso cuando los activos de riesgo, como las acciones, aumentaron, marcando una ruptura con su reciente relación cerrada, y una señal de convicción inestable que podría presagiar una tendencia preocupante.

El bajón del mercado “le quitó mucha confianza a la clase de activos”, dijo Matt Maley, estratega jefe de mercado de Miller Tabak + Co., por correo electrónico. “Por lo tanto, a medida que los inversionistas adquieren un poco más de confianza en los mercados en general, buscan otras áreas en las que comprar debido a la debilidad. No quieren volver a quemarse en las criptomonedas”.

Ether, la segunda criptomoneda más grande, y otras altcoins vinculadas a proyectos DeFi populares como Avalanche y Solana se encontraban entre las mayores caídas, con una caída de entre un 4% y un 7% el viernes. Y en el mercado de tokens no fungibles, incluso las colecciones populares como Bored Ape Yacht Club y Cryptopunks están bajo presión, según muestran los datos del mercado. Mientras tanto, el interés corto en el primer fondo cotizado en bolsa respaldado por futuros de Bitcoin de EE. UU. está cerca del más alto desde el inicio del fondo en octubre de 2021, a medida que los inversores aumentan las apuestas bajistas.

Con las reverberaciones del colapso de Terra golpeando con más fuerza a las altcoins, el bitcoin ahora reclama una mayor parte de la criptosfera, representando el 44% del valor total del mercado. Esa es la mayor cantidad desde octubre, justo antes de que el último mercado alcista alcanzara su punto máximo, según datos de CoinGecko. Pero no es que Bitcoin se haya salvado: ahora ha bajado un 60% desde su máximo histórico en noviembre, aunque generalmente se ha negociado en un rango de US $28.000 a US$30.000 en las últimas dos semanas.

La criptomoneda más grande permanece por debajo de sus promedios móviles de 20, 50 y 200 días. “Con cada promedio móvil actualmente con una pendiente más baja, es el epítome de una tendencia bajista”, dijo Frank Cappelleri, estratega de la mesa de operaciones de Instinet.

Acaba correlación

No hay duda de que la fuerte correlación entre las criptomonedas y otros activos de riesgo se ha roto recientemente. A medida que las acciones tecnológicas en los EE. UU. repuntan después de semanas de estancamiento, los activos digitales se han mantenido en gran medida al margen, dijo Fiona Cincotta, analista senior de mercado de City Index, por correo electrónico.

“Esto está lejos del desacoplamiento que buscaban los alcistas de bitcoin”, dijo Cincotta. “Dudo que este sea el final de la correlación positiva de bitcoin-Nasdaq. Sin embargo, la preocupación es que bitcoin solo puede rastrear el Nasdaq cuando cae".

Un movimiento por debajo de US$28.000 sería significativo para continuar la tendencia bajista y probar el mínimo del año de US$25.425, dijo Cincotta. Más allá de esto, US$20.000 es el siguiente nivel psicológico que entra en juego. Por otro lado, los compradores buscarán un movimiento por encima de los US$31.500 para una ruptura alcista y cualquier posibilidad de recuperación en el precio, agregó.

En todo caso, el hecho de que el bitcoin se negocie lateralmente ya es algo bueno, dijo Maley de Miller Tabak.

“Cuanto más tiempo pueda estabilizarse, mayores serán las probabilidades de que pueda recuperar algo de impulso alcista. La confianza es una parte tan importante de los nuevos activos como las criptomonedas”, dijo por correo electrónico. "Hasta que los inversores recuperen más confianza en las criptomonedas, ya no serán un buen indicador de riesgo de riesgo".

Posible decepción

Los inversionistas que buscan un respiro durante el largo fin de semana del Día de los Caídos en Estados Unidos pueden sentirse decepcionados. La liquidez ha sido baja y podría ajustarse aún más, mientras que el apalancamiento en el mercado del bitcoin está aumentando, escribió Sean Farrell, jefe de estrategia de activos digitales de la firma de investigación financiera Fundstrat, en una nota el jueves. La perspectiva macro también sigue siendo desfavorable para los activos de riesgo, ya que la Fed sube las tasas de interés y comienza el ajuste cuantitativo, dijo.

“Las cosas podrían ponerse raras”, dijo Farrell sobre el próximo fin de semana festivo. La combinación de baja liquidez, aumento del apalancamiento y endurecimiento de las condiciones monetarias “podría dar lugar a grandes oscilaciones de precios y, potencialmente, a una mayor volatilidad a la baja en el plazo inmediato”.

Comprar poner protección en posiciones de criptografía largas y reducir la exposición a altcoins más especulativas son un par de salvaguardas, escribió Farrell.