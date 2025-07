CCU invertirá US$ 7,3 millones en la reconversión de exfábrica Cervecería Limache

“Para rescatar la tradición cervecera en Chile, CCU plantea el proyecto para rehabilitar y reconvertir el histórico edificio de Cervecería Limache”, dijo la compañía ligada al grupo Luksic y la holandesa Heineken, sobre el plan que tiene para el inmueble de conservación histórica emplazado en calle San Martín 111 de la mencionada ciudad de la Región de Valparaíso.

La firma presentó una consulta de pertinencia para que la autoridad defina si la obra debe o no pasar por evaluación ambiental.

“Las modificaciones indicadas en el proyecto Reconversión Ex Fábrica CCU Limache, no deben someterse al Sistema de Evaluación de Impacto Ambiental”, dijo la compañía, la cual estimó una inversión de US$ 7,3 millones y abrir las puertas del inmueble refaccionado durante el segundo semestre de 2027.

La planta fue levantada en 1883 por el alemán Carlos Hoffmann para producir la cerveza Limache y, hacia 1902, se fusionó con la Cervecería de Gubler y Cousiño, naciendo la Compañía Cervecerías Unidas S.A., CCU.

“En 1993, la planta cesó sus operaciones como parte de un proceso de modernización y reestructuración interna, que implicó la concentración de las operaciones industriales de CCU de la zona centro en la Región Metropolitana. Tras su cierre, las instalaciones principales, incluyendo maquinaría y edificaciones originales, quedaron en desuso hasta la actualidad”, dijo la empresa.

En marzo de este año, la Dirección de Obras Municipales otorgó el permiso de edificación del proyecto denominado Remodelación Edificio CCU Limache.

“La iniciativa considera la restauración del emblemático edificio principal, la última fábrica en Chile que permanece en su estado original, para instalar ahí un museo abierto a la comunidad y un espacio de encuentro en los jardines colindantes, donde se podrán revivir y compartir experiencias en torno a la elaboración de cerveza y su vínculo con Limache”, dijo la firma en la consulta.

Y añadió: “Se considera la rehabilitación de estructuras existentes, que incluyen al edificio principal, oficinas de administración y galpón de embotellado, además de un proyecto de paisajismo y la habilitación de servicios al interior, tales como una tienda, un bar mirador y espacios comunitarios”.