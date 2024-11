Falabella concreta venta de Open Plaza Fontova: el comprador, cuánto pagó y el millonario proyecto que se alista

Javascript está deshabilitado en su navegador web.

El grupo Falabella concretó la venta de un terreno en Conchalí donde se emplazaba uno de sus centros comerciales: el Open Plaza Fontova, en la esquina de Pedro Fontova con Vespucio Norte, según pudo confirmar Diario Financiero.

El comprador fue el fondo de infraestructura Desarrollo País, que pagó US$ 13,8 millones por el terreno de 29.115 metros cuadrados (m2), en un acuerdo con el Ministerio de Vivienda (Minvu), que levantará viviendas sociales y un parque. La operación fue gestionada por Colliers International Chile, que por temas de confidencialidad no realizó comentarios.

Durante varios años, este recinto fue un conjunto comercial conformado por un supermercado Tottus y un Sodimac Constructor. En 2016, se inició la remodelación del complejo para transformarlo en un centro comercial vecinal, lo que duró tres años: en octubre de 2019, en medio de la crisis social, parte del recinto fue incendiado y hasta ahora se mantiene cerrado.

Falabella -en medio de una racha de malos resultados, que se vieron reflejados en una caída sostenida en sus ingresos y una alta deuda financiera- respondió al mercado con un plan de venta de activos por hasta US$ 1.000 millones.

Como parte de este plan, la compañía vendió -en agosto pasado- el centro comercial Open Plaza Kennedy a Parque Arauco, que tiene su mall más emblemático ubicado justo al frente de este establecimiento.

La filial inmobiliaria del grupo Falabella acordó la venta de este activo, junto al Hotel Courtyard by Marriott, emplazado en el mismo centro comercial, en casi US$ 200 millones.

“Esta transacción va en línea con la estrategia de simplificación de nuestra operación, que busca continuar optimizando nuestro modelo de asignación de capital, poniendo foco en nuestro core business (negocio principal) y en aquellos activos y proyectos que son más estratégicos para nuestra propuesta de valor hacia los clientes”, dijo al anunciar la mencionada operación el gerente general del grupo Falabella, Alejandro González.

Ahora, consultada la empresa por la venta del Open Plaza Fontova, ésta evitó realizar comentarios.

Fuentes conocedoras señalaron que Falabella -que logró revertir sus malos resultados y ya acumula varios trimestres con ganancias- ya dio por finalizado su plan de venta de activos. “No hay un afán de desprenderse de activos; si hay buenas oportunidades de negocio, se va a avanzar”, dijo la misma fuente consultada respecto a la reciente venta de la propiedad en Conchalí. “Cada eventual venta de un activo se van a evaluar en su mérito”, añadió.

El comprador

Tras la consulta de este medio, el gerente general de Desarrollo País S.A., Patricio Rey, destacó que los terrenos adquiridos a Falabella en Pedro Fontova ya fueron inscrito en el Conservador de Bienes Raíces, como parte de lo que denominó un “plan de revitalización de las ciudades”.

Posteriormente, dijo, se iniciará el proceso de limpieza y habilitación de los terrenos para el desarrollo de infraestructura urbana para los vecinos de Conchalí.

“Este proyecto de regeneración urbana, impulsado mediante una alianza estratégica innovadora entre el Minvu, permitirá contar con equipamiento urbano para los vecinos del sector, desarrollar proyectos de vivienda social y arriendos mixtos, además de incorporar servicios y comercio, lo que se enmarca en nuestra línea de proyectos de Infraestructura de Ciudad”, destacó el ejecutivo.

Desde el Minvu, explicaron que este acuerdo busca enfrentar el déficit habitacional y la construcción de “ciudades justas” para las personas.

En esta línea, se detalló que el ministerio ha diversificado las alternativas para contar con suelos bien localizados para el desarrollo de proyectos, para lo cual fortaleció el trabajo con Desarrollo País para la adquisición de terrenos.

El modelo se implementa a través de un convenio con el Serviu y dicha institución, tal como ya se hizo este año con la compra del terreno de Unilever en Quinta Normal, que permitirá desarrollar Ciudad Mapocho frente al Parque de la Familia.

En el caso de Conchalí, el Minvu aseguró que priorizó la oportunidad de transformar el área industrial de la comuna, en el polígono conformado por la calle Pedro Fontova N°5810, donde se emplazan construcciones de origen industrial-comercial en estado de desocupación.

“El déficit habitacional no lo vamos a resolver a costa de generar más segregación. Por ello, hemos diversificado las alternativas para comprar suelo que permitan entregar viviendas integradas a la ciudad. Este es un gran desafío país que no está exento de dificultades porque el precio del suelo se ha transformado en uno de los principales obstáculos para acceder a la vivienda y al derecho a vivir en una mejor ciudad, por ello tenemos que avanzar en una ley que se haga cargo de este problema estructural”, dijo a este medio el ministro de Vivienda y Urbanismo, Carlos Montes.