Enami en negociaciones con Hacienda y Segpres por crítica situación financiera

Javascript está deshabilitado en su navegador web.

Por favor, para ver correctamente este sitio,

habilite javascript.



Para ver las instrucciones para habilitar javascript

en su navegador, haga click Javascript está deshabilitado en su navegador web.Por favor, para ver correctamente este sitio,Para ver las instrucciones para habilitar javascripten su navegador, haga click aquí

“Enami es una empresa estatal que tiene tremendos desafíos y tiene problemas que son estructurales”. Así resumió la ministra de Minería, Marcela Hernando, y presidenta del directorio de la firma estatal, la compleja situación financiera de la compañía, que procesa mineral de pequeños y medianos productores. “Hay una serie de dificultades porque desde hace 17 años que el Estado no invierte en Enami y, por lo tanto, todas las reparaciones, mantenciones, etcétera se hacen a costa de endeudarse. Y esa deuda crece en forma sostenida”.

Al cierre de 2022, esa deuda llegaba a US$ 581 millones, de los cuales un US$ 467,5 millones corresponden a pasivos de corto plazo, así como una pérdida de US$ 78 millones.

“Hay una serie de dificultades porque desde hace 17 años que el Estado no invierte en Enami y, por lo tanto, todas las reparaciones, mantenciones, se hacen a costa de endeudarse. Y esa deuda crece en forma sostenida”, dijo Marcela Hernando.

La autoridad destacó que Enami es pieza clave en el ecosistema minero. “Yo diría que es única en el mundo, por el modelo de fomento que realiza: posibilita que los pequeños mineros accedan a precios de mercado, ya ellos entregan su material, reciben un pago como precio de mercado y Enami se entiende con los costos para transformar ese concentrado en cátodo, porque finalmente lo que produce Enami son cátodos”, clarificó. Enami apoya a 1.550 productores mineros, según cifras de 2020.

Pero este modelo tiene un problema. “Hoy existe un decreto, que es bastante antiguo, y que establece que los dineros para Fomento son US$ 8 millones y resulta que anualmente va invirtiendo Fomento US$ 20 millones”, explicó Hernando.

La ministra reiteró que “siempre hay un déficit, porque además la Enami está por ley obligada a recibir todo el material que le llega. No se puede negar”.

Ante estos problemas estructurales, se están viendo las soluciones. Por un lado, informó la presidenta de Enami, “vamos a presentar este año, y ya nos comprometimos con el Ministerio Secretaría General de la Presidencia (Segpres), a ingresar el proyecto de ley para reformar el gobierno corporativo de Enami”.

El directorio de la compañía estatal está presidido por la ministra de Minería y además lo conforma un representante del ministro de Hacienda, tres directores nombrados por el Presidente de la República, un representante de Corfo, dos miembros nominados por la Sociedad Nacional de Minería y un miembro del Instituto de Ingenieros de Minas.

Conversaciones en curso

“Pero al mismo tiempo”, agregó, “estamos en conversaciones con Hacienda para echar a andar proyectos nuevos que van a significar nuevos recursos para Enami y que salga de esto (su delicada situación financiera)”.

Estos recursos, precisó Hernando, “irían entre US$ 1.200 millones a US$ 1.500 millones”.

Según la memoria de la compañía, se trataría de un nuevo complejo de fundición, con el doble de capacidad actual -700 mil toneladas que pueden llegar a 900 mil toneladas -, el que además se ajustará a los estándares de calidad ambiental internacionales que se requieren.

Reunión con Sonami

La situación crítica de Enami es un secreto a voces. Por ello, los representantes de las distintas asociaciones de productores mineros aglutinados en la Sociedad Nacional de Minería (Sonami) sostuvieron una reunión híbrida el 15 de mayo. No salieron contentos de esa cita, sino más bien preocupados.

El panorama se complejiza aún más porque Enami junto a Codelco son las empresas que el Ejecutivo definió para llevar adelante la Estrategia Nacional del Litio.