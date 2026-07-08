Generadoras realizan reunión extraordinaria y acuerdan pedir decreto preventivo de racionamiento en medio de estrechez del sistema eléctrico

Si bien el Ministerio de Energía se ha concentrado esta semana en avanzar en el Congreso con el proyecto para saldar la deuda con las distribuidoras eléctricas, conocedores comentan que se estaría trabajando en torno a un documento.

La preocupación ronda y se acrecienta con el paso de los días en el sector energético por la estrechez del sistema eléctrico. Ante factores como la demora en la llegada de las lluvias que se esperaban por El Niño y la indisponibilidad de unidades generadoras relevantes, diversos actores ya hablan de una "tormenta perfecta".

Desde el jueves pasado, las autoridades activaron decididamente conversaciones para enfrentar la coyuntura aunque la incógnita sigue latente sobre si se procederá a publicar un decreto preventivo de racionamiento.

Pero en la industria también hay movimientos. Según confirmó Diario Financiero, Generadoras de Chile -gremio que reúne a las principales empresas de generación eléctrica del país- realizó este miércoles a las 15.00 horas una sesión de directorio extraordinario para analizar la situación de estrechez. Esto, a pesar de que el directorio estaba programado para el próximo miércoles.

En la cita -de carácter reservada- se habrían abordado los distintos elementos que están jugando en la ecuación, pero también hubo una definición. Fuentes sostienen que se acordó solicitarle a la ministra de Energía, Ximena Rincón, que se publique un decreto preventivo de racionamiento a más tardar este viernes o sábado.

Y si bien esa cartera se ha concentrado esta semana en sortear las vallas del trámite legislativo respecto al proyecto de ley que busca -entre otras materias- saldar la deuda con las distribuidoras eléctricas, conocedores comentan que las autoridades sí estarían trabajando en torno a un documento.

El lunes, al ser consultados por este medio al respecto, la cartera aseguró que está “evaluando todos los caminos para enfrentar situaciones críticas aminorando los riesgos que ello puede suponer al sistema eléctrico del país. El elemento de última ratio es el decreto de medidas preventivas”. Así, si bien las autoridades no descartaron recurrir a este instrumento, apostaron a que existen mecanismos previos que podrían utilizarse antes frente a una situación compleja.

Conocedores explican que la tormenta se configura por diversos elementos como el retraso de las lluvias que se esperaban que sí serían importantes por la llegada de El Niño, la indisponibilidad de unidades generadoras y que Argentina se ha limitado a los intercambios de gas acordados. Esto último, mientras otros añaden en el análisis que el consumo en el país trasandino entre mayo 2025 y mayo 2026 aumentó 11%, impulsado por consumo residencial que representa el 42% de la demanda.

En consecuencia, se estaría consumiendo el doble de diésel que en la práctica es más caro y contaminante.

La “tormenta perfecta” se configura por varios factores: las lluvias no llegan, no están disponibles centrales eléctricas relevantes y Argentina disminuyó sus envíos de gas. Como consecuencia de ello, hoy en Chile se consume el doble de diésel para generación, que es más caro y contaminante.

Las medidas que asoman desde la CNE y el Coordinador

Si bien este medio había dado cuenta de baja producción hidroeléctrica, fue el jueves pasado cuando el Coordinador Eléctrico publicó la última versión mensual de su Estudio de Seguridad de Abastecimiento donde identificó escenarios de mayor exigencia operacional en materia de abastecimiento por la escasez de lluvias asociada al retraso de El Niño y la indisponibilidad de unidades generadoras relevantes.

Esa alerta pública provocó que el Ministerio de Energía citara a una reunión para la tarde de ese mismo jueves a empresas con centrales a gas natural. En la cita se pidió enviar el día siguiente propuestas para ver cómo se podría aliviar la situación.

Las gestiones no se han quedado ahí. Este martes, en una carta a la que tuvo acceso este medio, el secretario ejecutivo (s) de la Comisión Nacional de Energía, Mauricio Funes, solicitó al director ejecutivo del Coordinador Eléctrico, Ramón Castañeda, entregar antecedentes complementarios respecto al informe publicado el jueves por el organismo y pronunciarse sobre las condiciones de abastecimiento previstas para el período comprendido entre julio y septiembre de 2026.

Lo anterior, según explicó Funes, obedece a que, "atendidos los antecedentes conocidos con posterioridad a la emisión del referido estudio, esta Comisión estima necesario contar con una evaluación actualizada de las condiciones de seguridad de abastecimiento del Sistema Eléctrico Nacional, a fin de verificar si las nuevas condiciones operacionales pudieran afectar la suficiencia del sistema durante el horizonte de análisis".

En dicho contexto, solicitó actualizar el informe considerando la información disponible más actualizada a la fecha e incorporando, entro otros antecedentes que sean relevantes, la indisponibilidad de las central Campiche, las limitaciones de las centrales que utilizan agua de la laguna Laja y El Toro producto del término de derechos de generación, y trayectorias de cotas y pronósticos de caudales actualizados.

En caso de que el análisis actualizado identifique escenarios de energía no suministrada, se solicitó informar los montos de dichos resultados. Y, además, indicar las posibles medidas que, desde el punto de vista del Coordinador, podrían adoptarse de modo de minimizar los riesgos para la seguridad de suministro en el horizonte bajo análisis.

Funes remató que, considerando la relevancia de la información requerida para el seguimiento de las condiciones de abastecimiento del Sistema Eléctrico Nacional, la información solicitada deberá ser entregada a más tardar este jueves.

En paralelo, este martes el Coordinador dispuso la implementación de un proceso extraordinario para agilizar el tratamiento de declaraciones de disponibilidad y costo variable del gas natural que no alcancen a ser consideradas en el proceso de verificación ordinario para la programación de la operación. Esto, para favorecer la incorporación oportuna de disponibilidades adicionales de Gas Natural Licuado (GNL) y Gas Natural Argentino (GNA).

"Este procedimiento tendrá carácter excepcional y será aplicable hasta que el Coordinador informe lo contrario, en virtud de la evolución de las condiciones de operación del SEN", se advierte.