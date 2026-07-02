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Falta de lluvias y centrales fuera de servicio: Coordinador advierte escenarios de estrés para el sistema eléctrico ante demora de El Niño

A partir de un estudio, organismo decidió reforzar las acciones necesarias que favorezcan la disponibilidad de generación, transmisión y sistemas de almacenamiento.

Por: Karen Peña

Publicado: Jueves 2 de julio de 2026 a las 15:30 hrs.

Energía lluvias El Niño Karen Peña
<p>Falta de lluvias y centrales fuera de servicio: Coordinador advierte escenarios de estrés para el sistema eléctrico ante demora de El Niño</p>

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