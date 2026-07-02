Falta de lluvias y centrales fuera de servicio: Coordinador advierte escenarios de estrés para el sistema eléctrico ante demora de El Niño

A partir de un estudio, organismo decidió reforzar las acciones necesarias que favorezcan la disponibilidad de generación, transmisión y sistemas de almacenamiento.

En medio de la incertidumbre por la llegada de "El Niño" y los efectos que tendría en el sector energético, ya se han levantado las primeras alertas. DF adelantó que existe una baja producción hidroeléctrica y que el Coordinador Eléctrico ha solicitado información a generadoras térmicas al detectar disponibilidad nula de GNL en sus unidades para las próxima semanas.

Esta vez, fue el propio organismo que supervisa la operación del sistema eléctrico quien levantó de alguna manera una "bandera amarilla". Esto, tras publicar la versión mensual del Estudio de Seguridad de Abastecimiento (ESA), el cual evalúa las condiciones de operación del Sistema Eléctrico Nacional (SEN) para los próximos 12 meses bajo distintos escenarios hidrológicos y operacionales de disponibilidad de generación y transmisión.

Los resultados muestran que, en condiciones normales de operación, no se verifica una condición de déficit sistémico de energía. Sin embargo, se identifican escenarios de mayor exigencia operacional en materia de abastecimiento, dado que, a pesar de los pronósticos de invierno lluvioso producto del fenómeno de El Niño, ha habido un retraso en el inicio del período de precipitaciones, particularmente, en aquel donde se encuentran emplazadas las centrales hidroeléctricas, a lo que se suma la indisponibilidad de algunas unidades generadoras relevantes.

El estudio de seguridad -que incorpora los resultados de un estudio sobre la logística de reposición del diésel para generación eléctrica- analiza escenarios que podrían generar condiciones de estrechez en el abastecimiento, particularmente, si concurren simultáneamente contingencias de alto impacto, como indisponibilidades adicionales de generación o transmisión, o bien falta de gas natural. Asimismo, se observa la necesidad de que las centrales generadoras dispongan de combustibles para generación eléctrica, específicamente, de gas natural y diésel.

Respecto del extremo sur del SEN, estará indisponible una unidad de la Central Canutillar, equivalente al 50% de su capacidad total, a raíz de una mantención entre agosto y enero, y se ha registrado la persistencia de condiciones hidrológicas desfavorables, situación que es monitoreada permanentemente.

Frente a este escenario, el Coordinador reforzará las acciones necesarias que favorezcan la disponibilidad de generación, transmisión y sistemas de almacenamiento.

Entre ellas, se consigna el monitoreo permanente de la disponibilidad de gas natural para generación por parte de las empresas; monitoreo permanente de los niveles de stock y reposición de diésel de las empresas; gestión de la energía embalsada en centrales hidroeléctricas; coordinación de los programas de mantenimiento para minimizar restricciones al sistema; y monitoreo de la puesta en servicio de nuevos proyectos de generación, transmisión y almacenamiento para aumentar la disponibilidad de recursos en el sistema.