Subsidio eléctrico: Gobierno logra aprobar pilar de sobretasa al impuesto verde en medio de tenso debate

Días decisivos enfrenta el proyecto de ley que busca ampliar la cobertura del subsidio eléctrico. Tras la presentación de indicaciones hasta este lunes por parte del Gobierno y parlamentarios, la comisión de Minería y Energía de la Cámara de Diputados comenzó la votación en particular de la iniciativa, la que ya arrojó los primeros resultados.

Por siete votos a favor, cuatro en contra y dos abstenciones, la comisión dio luz verde a uno de los tres pilares del articulado: la creación de una sobretasa transitoria de US$ 5 por tonelada al impuesto a las emisiones de CO2 durante los años 2024, 2025 y 2026 para las centrales conectadas al Sistema Eléctrico Nacional (SEN) que emiten 25 mil o más toneladas anuales de CO2 y que permite una recaudación de $ 70 mil millones anuales.

Pero la cita no estuvo exenta de tensión previo al inicio de las votaciones y, de entrada, se hicieron sentir las diferencias y lo que ocurriría a la hora de zanjar las propuestas. En la instancia, el ministro de Energía, Diego Pardow, intentó poner la cuota de transparencia sobre los alcances de las propuestas que buscan ampliar el beneficio.

"El pilar público, el IVA, más las multas de la Superintendencia de Electricidad y Combustibles (SEC), si uno lo lleva a cantidad de subsidios que se pueden financiar, se pueden financiar exactamente 2.109.000 subsidios. Eso es lo que se puede financiar con el pilar público. Hoy en la nómina tenemos 1.950.000 solicitantes de subsidio. Obviamente habrán postulaciones más adelante. Por lo tanto, con el pilar público es verdad que se puede sostener la nómina actual. Eso es correcto. Y se puede sostener un crecimiento moderado de esa nómina".

Sin embargo, aclaró que "no se puede pensar en financiar ayudas para la clase media, no se puede pensar en financiar con ello una bolsa de precios preferentes para asociaciones de agua potable rural ni tampoco para pequeñas y medianas empresas". "Esos otros mecanismos necesitan otras fuentes de financiamiento y otras herramientas de política pública", recalcó.

En el debate de la sobretasa de impuesto verde, se deslizó la ofensiva que han protagonizado gremios y empresas en el Congreso. El diputado RN, Andrés Celis, fue tajante. Si bien sinceró que ha recibido a personas como corresponde a través de Lobby, aseguró que "nunca voy a permitir es el lobby informal o los recados. No me gustan. Sobre todo cuando huelen mal". Y lanzó: "Prefiero que ojalá esta ley pueda zanjarse en una comisión mixta o que en la Sala uno pueda votar en conciencia y por eso es que me voy a abstener".

Entre las votaciones, también se aprobó una indicación del diputado Jaime Mulet que entrega la posibilidad de que las asociaciones de consumidores puedan activar el mecanismo de revisión de precios frente a cambios significativos en el equilibrio económico de contratos de suministro eléctrico.

Sin embargo, aún queda pendiente conocer el destino de los otros dos pilares de la iniciativa: sobre recaudación de IVA y el que trata del aporte en la recaudación de los Pequeños Medios de Generación Distribuida (PMGD).

Pero también, se verán los apoyos respecto a los excedentes para la instalación de paneles solares residenciales, la creación de bolsas de precio preferente de energía para reducir tarifas a pymes y Servicios Sanitarios Rurales, así como las nuevas facultades fiscalizadoras de la SEC y el aumento de las multas y compensaciones que deben pagar las empresas de distribución eléctricas por interrupciones de suministro no autorizadas, entre otras medidas.

Reacciones

En un comunicado, el ministro de Energía valoró la votación del pilar de financiamiento respecto a sobretasas de impuesto verde. "Esto permite viabilizar recursos del orden de los US$70 millones anuales por tres años y que en órdenes de magnitud es equivalente a cerca de 1 millón de subsidios adicionales, o en el caso de que procedamos con la modalidad de los techos solares, del orden de los 50.000 hogares por año para techos solares particularmente dirigidos a la clase media".

Mientras, el presidente de la Comisión de Minería y Energía de la Cámara de Diputados, Marco Antonio Sulantay, explicó que esta sesión será probablemente la primera de, al menos, tres sesiones para discutir detalles de la iniciativa.

“En el fondo del proyecto estamos todos de acuerdo, hay que ampliar el subsidio, llegar a más personas, cubrir a los sectores prioritarios, pero tenemos la divergencia de cómo recaudar que es una cosa más técnica y política. Finalmente, a la gente le importa cómo van a llegar esos recursos a sus cuentas y poder ayudarlos en esta alza de la luz”, añadió.