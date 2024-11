Gobierno busca salvar subsidio eléctrico y ofrece ayuda para paneles solares

Javascript está deshabilitado en su navegador web.

Días críticos vive el proyecto de subsidio eléctrico que busca mitigar las alzas en las cuentas de la luz ampliando la cobertura a 4,7 millones de beneficiarios. Al pedregoso camino que transita en el Congreso, su trámite se puso aún más cuesta arriba cuando hace una semana culminó el segundo proceso de postulación con solo casi 2 millones de hogares inscritos, reavivando el cuestionamiento respecto a la necesidad del texto bajo los cálculos y pilares de financiamiento iniciales.

Las posiciones tienen pocos puntos de encuentro y surgen nuevas fórmulas para viabilizar el proyecto. Ante la férrea oposición de los Pequeños Medios de Generación Distribuida (PMGD) de ser incorporados en el esfuerzo de recaudación, el 16 de octubre el Gobierno adelantó que presentaría indicaciones proponiendo una fuerte baja en el aporte del polémico pilar.

Y si bien el Gobierno mantiene los tres pilares de recaudación propuestos, las bajas postulaciones en la segunda convocatoria reafirmaron la postura de la oposición de que sólo bastará con la recaudación del IVA y el aporte que pondrá el Estado. Y considerando que esta semana tuvo una pausa el proyecto por la discusión del Presupuesto 2025 y que el lunes vence el plazo para presentar indicaciones para su votación en particular el miércoles, estos días han sido de conversaciones donde la discusión ha estado en adecuar el texto a dicha realidad viendo qué hacer con excesos de recaudación.

Este miércoles, desde el Congreso, en un nuevo intento para ganar apoyos, el ministro de Energía, Diego Pardow, anunció la presentación de una nueva indicación que surgió principalmente desde la bancada de diputados PPD e independientes: utilizar los recursos que eventualmente sobren para financiar un programa de instalación de miles de paneles solares.

Ante eventuales excedentes en la recaudación, Pardow anunció que se presentará ajuste para implementar instalación

En concreto, la indicación propone destinar el remanente de los recursos destinados al subsidio eléctrico -en caso de existir-, a un programa para la instalación de paneles solares abriendo una ventanilla particular (proyectos residenciales individuales) o municipal (proyectos de propiedad conjunta), los que se ejecutarán a través de la Agencia de Sostenibilidad Energética. La propuesta estima que en el plazo de tres años se puede beneficiar a más de 100 mil hogares de todo Chile.

La idea concita respaldos, pero la discusión de la próxima semana no será fácil. Más que presentar indicaciones, la oposición se inclinaría por pedir una votación separada. Así, aprobarían el primer pilar sobre recaudación de IVA y rechazarían los otros dos ejes (sobretasas al impuesto verde y PMGD), ya que sería “irresponsable” legislar pensando en 4,7 millones de beneficiarios que no existen.

El presidente de la comisión de Minería y Energía de la Cámara de Diputados, Marco Antonio Sulantay (UDI), es claro: “Estoy convencido (...) de que el pilar recaudatorio del excedente de IVA es suficiente para financiar la cantidad de beneficiarios inscritos”. Planteó que los otros temas, como el de los PMGD, se tienen que tratar en una mesa técnica de trabajo de largo aliento a partir de enero o marzo de 2025. Y valoró la propuesta sobre paneles solares considerando que en la glosa de eficiencia energética en el Presupuesto vienen menos recursos que años anteriores.

Coincidió el diputado RN José Miguel Castro, quien recalca que “hasta ahora lo único que hay acuerdo es poder sacar adelante lo del IVA y creo que en la comisión eso se va a marcar dado que tenemos también una mayoría”. Se inclinó por la votación separada, ya que -sostiene- “aquí, independiente de las presiones que se puedan sentir, vamos a avanzar a nuestro ritmo”.

A su juicio, la iniciativa “va a terminar en términos razonables para que pueda ver la luz un proyecto que no afecte a otras áreas de la economía y la inversión, que es lo que más nos falta”.

La diputada (Comité Social Cristiano e Independientes) Yovana Ahumada, dijo que presentará indicaciones, pero también conversará con el Ejecutivo. Tal como Sulantay, dijo que la controversia por los PMGD es necesario discutirla en otra instancia. Así, se puede acotar con lo que aporta el Ejecutivo y la recaudación del IVA. También reconoció que insistirá en que se exima a los clientes del IVA en las cuentas de la luz.

Fuentes comentan que la oposición ya está en conversaciones con el Senado, en caso que -por ejemplo- el Gobierno reponga lo que sea rechazado en la Cámara Baja.

Si bien hoy pueden postular morosos, pero no pueden recibir el beneficio si no suscriben un convenio de pago, parlamentarios del oficialismo presentarán una indicación para que de todas formas los morosos reciban el beneficio independiente de si regularizaron o no su deuda.

Alza en cuentas de la luz

En medio de la seguidilla de alzas previstas en las cuentas de la luz, Pardow comentó el nuevo incremento que se concretará en enero 2025, en la cuarta y última fase de este proceso de sinceramiento.

Destacó que, en vez de tener un alza del orden del 20%, se registrará más bien un aumento promedio para clientes residenciales de alrededor del 9%. Mientras, en el caso de las pymes y negocios comerciales, habrá una disminución del 4%.

“Esto muestra que, en la medida en que somos responsables con este proceso de estabilización, las cosas se van a ir ajustando. En este momento aprovechamos lo que fue una buena segunda mitad de año en términos de tipo de cambio y precio del cobre, y eso se refleja en esta menor alza respecto de lo esperado. Sin perjuicio de eso, quedan todavía algunos pasos administrativos para que esto se materialice”, explicó.