IBM reporta ingresos mayores a lo proyectado y fuerte incremento en reservas de consultoría por IA

International Business Machines (IBM) ha registrado un aumento en las reservas de su negocio de Inteligencia Artificial (IA), a medida que los clientes trabajan para implementar la última tecnología.

Las reservas de consultoría y software de IA han superado los US$ 2 mil millones desde mediados de 2023, según informó la empresa este miércoles en un comunicado, el doble que los US$ 1.000 millones que IBM registró en su último informe trimestral, en abril.

Alrededor de tres cuartas partes de las reservas de IA proceden de la consultoría, y el resto del software, dijo en una entrevista el director ejecutivo Arvind Krishna. Con el tiempo, es probable que aumente la proporción de ingresos procedentes del software, añadió.

Las ventas del segundo trimestre aumentaron 2%, hasta US$ 15.800 millones, ligeramente por encima de la estimación media de US$ 15.600 millones de los analistas. Los ingresos de la unidad de software de IBM aumentaron 7% a US$ 6.700 millones, por encima de las estimaciones de los analistas, según datos recopilados por Bloomberg.

IBM reconvertida

En los últimos años, "Big Blue" ha trabajado para pasar de ser una empresa de hardware tradicional a una centrada en el software y servicios de alto crecimiento. Para eso ha buscado ampliar su oferta con una propuesta de adquisición por Hashicorp, en abril, y la compra, el año pasado, de Apptio, por US$ 4.600 millones.

Red Hat registró crecimiento de 7%, otro trimestre relativamente lento para la unidad de software que antes crecía regularmente en torno a 20% trimestral. Las reservas de Red Hat han aumentado, una buena señal para la segunda mitad del año, según Krishna.

Aun así, el segmento de consultoría de IBM siguió experimentando debilidad. Los ingresos de la unidad cayeron 1% a US$ 5.200 millones, por debajo de las estimaciones.

Las acciones subieron 4% en las negociaciones ampliadas, tras cerrar a US$ 184,02 en Nueva York. Sus títulos acumulaban un avance de casi 13% en lo que va del año.

El beneficio, excluidos algunos elementos, fue de US$ 2,43 por acción en el periodo finalizado el 30 de junio. La media de los analistas era de US$ 2,20. Para todo el año, IBM declaró que el flujo libre de caja superará los US$ 12 mil millones. Esta cifra representa un ligero aumento con respecto a la anterior previsión para todo el año de "alrededor" de US$ 12 mil millones.

Compra de Hashicorp

La semana pasada, Hashicorp comunicó que los organismos reguladores habían solicitado información adicional sobre su prevista adquisición por parte de IBM, lo que sugiere que un mayor escrutinio podría retrasar el proceso de aprobación. Krishna se mostró "bastante confiado" en que la operación se cerrará antes de finales de año.