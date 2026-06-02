Activan protocolo: pasajero en vuelo de Latam desde Calama aseguró tener una bomba a bordo
La DGAC indicó que el procedimiento "finalizó sin observaciones" y que el pasajero fue detenido por la PDI. La aerolínea alerta sobre el alza de casos relacionados a pasajeros disruptivos.
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Un pasajero que viajaba desde Calama a Santiago a bordo de un vuelo de Latam Airlines anunció a una sobrecargo que transportaba una bomba en su equipaje, lo que obligó a que se aplicaran los protocolos correspondientes de seguridad.
Se trata del vuelo LA1249 operado en una aeronave Airbus A321 de la compañía de bandera chilena.
Una vez aterrizó en la capital, se activaron los protocolos de emergencia establecidos para este tipo de situaciones, involucrando a la Dirección General de Aeronáutica Civil (DGAC) y al Grupo de Operaciones Policiales Especiales (GOPE) de Carabineros.
La DGAC informó que el "procedimiento realizado en aeronave (...) finalizó sin observaciones. La situación de emergencia fue descartada y el pasajero detenido por" la PDI.
📍#Santiago | Informamos que procedimiento realizado en aeronave en Ap. #AMB por #GOPE de @Carabdechile y la @DGACChile finalizó sin observaciones. La situación de emergencia fue descartada y el pasajero detenido por @PDI_CHILE pic.twitter.com/OTGLajPaun— DGAC Chile (@DGACChile) June 2, 2026
Según información verificada por Diario Financiero, a esta hora todos los pasajeros fueron desembarcados, sin novedades.
Poco después, la empresa emitió un comunicado detallando lo ocurrido y asegurando que, tras las medidas realizadas de acuerdo al protocolo, se descartó la presencia de un artefacto explosivo en su aparato.
"Latam Airlines Group lamenta los inconvenientes que esta situación, ajena a su voluntad, pudiera generar y reitera que la seguridad de sus pasajeros y tripulación es un valor intransable en todas sus operaciones. Además, advierte que los incidentes con pasajeros disruptivos, incluyendo agresiones físicas o verbales a tripulantes y pasajeros, consumo de alcohol en exceso y drogas a bordo falsas alarmas y otras conductas que comprometen la seguridad operacional, representan un desafío creciente para la industria aérea a nivel global", señaló la empresa.
En esa línea, dijo considerar "necesario fortalecer las medidas preventivas y sancionatorias en la región frente a este tipo de conductas, promoviendo un debate que contribuya a resguardar la seguridad operacional y proteger a pasajeros, tripulaciones y a todos los actores que forman parte del ecosistema aeronáutico".
El registro de pasajeros disruptivos
A mediados de mayo, la empresa dirigida por Roberto Alvo reveló información respecto de los contratiempos registrados en la empresa, a partir de actuaciones de pasajeros disruptivos. Según la aerolínea, estos episodios crecen en Chile más que en otras latidudes: 120% en el año 2025 versus el año previo y que este triste récord va en camino a repetirse en 2026.
En los países que Latam Airlines opera -Chile, Brasil, Ecuador, Perú y Colombia- se vieron 1.141 eventos de este tipo en 2025, un incremento de 38% respecto del ejercicio previo.
En el mismo periodo, los altercados en Chile llegaron a niveles históricos, con 280 casos, un alza de 120% en relación a 2024 y sin indicios de aminorarse este año. Antes bien, en el primer trimestre de 2026 se reportaron 74 contratiempos, siguiendo el ritmo de su año récord.
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