Arauco acuerda venta de bosques de eucaliptus en Valdivia por US$ 216 millones
Según confirmaron fuentes del mercado a Diario Financiero, el comprador sería un fondo de inversión de BTG Pactual.
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La celulosa Arauco, filial de Empresas Copec, informó que acordó la venta de bosques de eucaliptus de 561 predios forestales ubicados en la zona de Valdivia, en una operación valorizada en US$ 216,6 millones más IVA.
Así, según se lee en una publicación realizada en su misma página web, la compañía indicó que suscribió un contrato de compraventa "con una sociedad chilena controlada por un fondo de inversión forestal local, cuyos aportantes corresponden a inversionistas institucionales".
Fuentes consultadas por DF, confirmaron que se trata de un fondo de BTG Pactual.
La operación considera bosques plantados en una superficie aproximada de 29.458 hectáreas. Sin embargo, Arauco precisó que la transacción no contempla la venta de los terrenos donde se encuentran dichas plantaciones, por lo que la compañía mantendrá la propiedad de los suelos.
La compañía ligada al Grupo Angelini no entregó detalles sobre la identidad del comprador ni sobre el destino futuro de los activos forestales involucrados en la operación, pero sí indicó que el monto de la transacción será pagado en un plazo máximo de 45 días corridos desde la firma del contrato.
Cabe recordar que la gigante del sector forestal se encuentra construyendo su megaproyecto Sucuriú en Brasil, cuya inversión alcanza los US$ 4.600 millones y su puesta en marcha se contempla para fines de 2027.
En medio de las necesidades de inversión de la empresa, la semana pasada también se supo que Arauco vendió el 50% de su participación en Inversiones Puerto Coronel S.A. a Neltume Ports (brazo portuario del Grupo Von Appen). Dicha transacción está siendo investigada por la Fiscalía Nacional Económica porque "daría cuenta de una operación de concentración", explicó ese organismo.
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